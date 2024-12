Baiba Broka par laimes formulu: "Katru dienu dari kaut ko, kas ceļ pašvērtību"

Ja kāds gribētu runāt ar speciālistu apsmiešanās jomā, visi norādītu manā virzienā. Tam ir pakļauts katrs aktieris. Ja tu strādā patiesi, tavs spēles slānis ir ļoti tuvu patiesībai, tāpēc, pēkšņi ieraugot situāciju no malas, pastāv risks apsmieties. Man no jaunajiem kolēģiem ļoti patīk Gerds Lapoška, jo līdzīga humora izjūta ir ārkārtīgi svarīga. Desmit iemeslu, lai apciemotu Kauci... Vai dieniņ, kauns jau stāstīt... Gerda draugi viens otram prasījuši – vai tu biji tajā izrādē, kur viņi apsmējās? Tas bija kā īpašs bonuss. Dažās izrādēs nevarējām noturēties tieši mūsu dialoga laikā, kur Gerds mani intervē kā kaucēnieti. Protams, komēdijās ir lielāks risks. Tajā pašā Kaucē Keiša tēls ir tik šausmīgi smieklīgs, personāžs – tik ieraugāms, turklāt viņš to ārkārtīgi precīzi spēlē, ka tad, kad mēs visi kopā mēģinām dziedāt Nevaru es atcerēties, kas tas ir, kas tumsā laistās, kur Keišam jāspēlē ģitāra, bet viņš reizumis nevar trāpīt tonī, taču mums visiem jāpievienojas... Tā dziesma tai situācijā jau ir nežēlīgi smieklīga, un, ja to vēl tik tizli un nevarīgi izpilda, skatītāji lokās, un reizēm mēs arī vairs nevaram.