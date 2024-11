Nāves gide Liene Pētersone: "Prāts un dvēsele jau nepārstāj eksistēt. Tāpēc miršanas process man nav smags”

Lai Liene varētu pavadīt dvēseli jeb esību no brīža, kad tā atstāj ķermeni, līdz nokļūst citā pasaulē, viņai vajag tai piesekot. Vislabāk to var izdarīt, ja ir iespēja tikties ar cilvēku pāris reižu pirms viņa šīs zemes dzīves beigām. Protams, ka nāves gide ir klāt arī pašā miršanas brīdī. Reizēm aizgājējs mēdz ar viņu dalīties savās izjūtās, bet visbiežāk valda klusums un bezierunu mīlestība. “Esmu novērojusi, ka tad, ja cilvēks aiziet no šīs pasaules slimības dēļ, viņš atskatās uz savu dzīvi ar rūgtumu, jo domā par to, ko nav izdarījis, kas noticis nepareizi, kāpēc nav bijusi drosme sekot sirdsbalsij, attīstīt talantus un piepildīt sapņus. Mans uzdevums ir sniegt mierinājumu un atbalstīt.”