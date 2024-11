Pērn Latvijā adoptēti 77 bērni...

Pērn vecumā līdz vienam gadam adoptēti pieci bērni, savukārt vecumā no viena līdz diviem gadiem adoptēti 13 bērni, informē LM. Vecumā no diviem līdz trim gadiem adoptēti desmit bērni, kas ir par deviņiem mazāk nekā 2022.gadā. Savukārt vecumā no trim līdz četriem gadiem pērn adoptēti 12 bērni, bet no četriem līdz pieciem gadiem pagājušajā gadā adoptēti 13 bērni.