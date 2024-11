Pētījums: Skolēni, kuriem patīk risināt sarežģītus uzdevumus, ir zinātkāri un uzdod jautājumus

Pētījums, kuru šodien, 13. novembrī, publicē aplūko jautājumus par 15 gadus vecu skolēnu gatavību izmantot dažādas mācīšanās stratēģijas, viņu motivāciju mācīties un pārliecību par savām spējām, un spējām attīstīt savas prasmes un zināšanas, lai veiksmīgi turpinātu izglītību arī pēc skolas pabeigšanas. Kontroles pār savu mācīšanos uzņemšanās ir viena no galvenajām stratēģijām formālajā izglītībā, tādēļ pētījumā tika noskaidrots, vai, piemēram, skolēni skolā uzdod jautājumus, ja nesaprot mācību saturu, vai viņi veido saikni starp to, ko viņi mācās, un to, ko viņi ir mācījušies iepriekš, un, cik bieži skolotāji ir lūguši skolēniem izskaidrot, kā ir iegūts matemātikas uzdevuma risinājums.