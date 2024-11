Negaidīti! Ziemassvētku dāvana atklāj ģimenes noslēpumu, par kuru neviens nav nojautis 50 gadus

Viena no vissarežģītākajām lietām Klērai bija izstāstīt šokējošo atklājumu mātei, kura viņu bija uzaudzinājusi. Viņa cenšas sniegt viņai mierinājumu, ka šīs attiecības nemainīsies. Klēras audžumāte nomira šī gada sākumā, līdz ar to Klēra zaudēja vienu no tuvākajiem cilvēkiem, kas bija viņas dzīvē.