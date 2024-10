Soma - mantu glabātava vai personiskā telpa?...

Filozofiski raugoties, somas saturs var tikt uzskatīts par tavu personisko kosmosu, intīmu telpu, kas atspoguļo tavu identitāti un dzīvesveidu. No praktiskās puses prioritāte vienmēr būs kabatām. Cik labi, ja izdodas atrast svārkus vai kleitu, kam ir kabatas! Un tad ir soma. Tā viena – īstā un labākā. Parasti tā ceļo tev līdzi it visur – ir tava kompanjone gan ikdienas ceļā no biroja līdz sporta klubam, gan vīkendā vai tālākā izbraucienā.