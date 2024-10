Arvien populārāka kļūst jauna lasīšanas forma - e-grāmatas. Ceļvedis, kur tās meklēt un kā sākt lasīt

Iemesli, kādēļ tiek dota priekšroka e-grāmatām, var būt dažādi, taču vairums no tiem ir tieši praktiskas dabas. E-grāmatas ir ne tikai moderns mūsdienu tehnoloģiju sasniegums, bet to lasīšana ir vienkārši ērta, jo vienā mazā ierīcē var satilpināt neskaitāmas e-grāmatas, būtībā – nēsāt līdzi savu bibliotēku. Tas ir ideāli, piemēram, dodoties ceļojumā. E-grāmatas iegūt ir ātri – nopērkot nav jāgaida, līdz tev to atsūtīs – lejupielādē savu e-grāmatu un lasi uzreiz! Tās neaizņem vietu plauktā, kas lieliem grāmatu lasītājiem nereti ir problēma. Un, protams, vēl viens ļoti būtisks arguments ir cena. E-grāmatas visbiežāk ir lētākas nekā fiziskās grāmatas!