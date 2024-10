Mongoliete Colomontuja Džamjansurena dzīvo, strādā un priecājas – Latvijai

Par sāpēm man sava filozofija. Tās veidojas, ja tu kaut ko nepieņem. Un tad vienmēr jāuzdod sev jautājums, ko no tā, kas tev jāsaprot un jāpieņem, tu tomēr neesi sapratusi un pieņēmusi, tāpēc sāpēm bija jāatnāk to atgādināt. Tā situācijas personīgumu iespējams attālināt no sevis, lai varētu uz to palūkoties no neitrāli analītiskāka skatpunkta.