“Balss maskā” uzvarētāja Nansija Garkalne: par bērnību, influenceres ikdienu un iepriekšējām dzīvēm

Tā patiesībā nebija mana izvēle, es nevienā momentā to neizvēlējos un uz to negāju. Zinu, ka ir cilvēki, kas tiešām par to cīnās un Youtube raksta: “How to get more followers?” Es to nekad neesmu darījusi, tas vienkārši kaut kā pilnīgi dabiski notika. Piereģistrējos Instagram – un… Zini, es vienmēr esmu bijusi dīvaina, nekaunos to atzīt, vienmēr jūtos ārpus visa, nesaprasta. Esmu kaut kur citur, citādāk. Un tajā Instagram vidē es to nebaidījos izrādīt. Esmu no Kuldīgas, līdz ar to pirmie sekotāji bija savējie. Rādīju savas dzīves izjūtas, dīvaino humoru, smieklīgās lietas… Droši vien arī mans iekšējais ceļotājs sākumā tos sekotājus savāca – es tolaik viena pati ļoti daudz apkārt braukāju. Iesēdos autobusā un tā – nu, uz kurieni šodien braukšu? Šodien uz Liepāju, tur mani neviens negaida, būs jauns piedzīvojums! Staigāju tur pa ielām, eju klāt cilvēkiem, prasu, vai negrib draudzēties, – tā es tiešām darīju. (smejas) Un tā no tusiņa uz tusiņu – atvērtā lidojumā, laid vibrācijas un piesaisti cilvēkus. Tā es arī pa citām pilsētām sāku savākt tos “sekotājus”. Instagram mūsdienās kalpo kā vizītkarte.