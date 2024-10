Ministre Baiba Braže par stilu, skriešanu un karjeru: “Pirmais kilometrs ir grūts...”

Interviju ar viņu žurnālam nebija nemaz tik viegli noorganizēt, pat neraugoties uz to, ka ārlietu ministre no žurnālistiem nevairās. Gluži vienkārši darba grafiks ir tāds, ka izbrīvēt stundiņu sarunai nav vienkārši. No ministres puses pat bija piedāvājums tikties septiņos no rīta – pirms viņas došanās kārtējā komandējumā, no kā gan beigās atteicāmies, jo pārāk jau sasteigta sanāktu saruna. Un arī šī intervija norisinājās divos piegājienos, jo pa vidu Baibai bija jāsteidz uz kādu tikšanos. Tobrīd viņa jaunajā amatā bija nostrādājusi nepilnu mēnesi, kas izvērtās visai dinamisks.