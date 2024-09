Dzīve bez bērniem ne vienmēr ir izvēle: notiks Pasaules bezbērnotības nedēļa 2024

Ar plašu bezmaksas pasākumu programmu tiešsaistē no 16. līdz 22. septembrim notiks Pasaules bezbērnotības nedēļa 2024 (World Childless Week). Tas ir pasaules mēroga notikums, kas kopš 2017. gada katru gadu septembrī aktualizē bezbērnotības problemātiku, pievēršot sabiedrības uzmanību dažādiem tās aspektiem un veicinot izpratni par to sabiedrības daļu, kura piedzīvo ar reproduktīviem traucējumiem saistītus izaicinājumus. Aktuālā statistika liecina, ka atkarībā no valsts vidēji katra ceturtā vai piektā sieviete ​sasniedz 45 gadu vecumu bez bērniem, ko apstiprina arī OECD dati. Bezbērnotības rādītāji ir pieauguši īpaši jaunāko sieviešu grupās. 20–28 % sieviešu, ​kuras dzimušas 1975. gadā un vēlāk, nav bērnu. Par vīriešiem līdzīgā vecumā dati liecina, ka bez bērniem ir aptuveni divi no pieciem vīriešiem.