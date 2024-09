Vai, sasniedzot pilngadību, mēs uzreiz kļūstam pieauguši? Profesors izpētījis, cik gados mēs patiesi pieaugam

No psiholoģiskā viedokļa raugoties, no 18 līdz 29 gadu vecumam mēs patiešām sasniedzam pilngadību. Priekšstati par to, ko nozīmē “būt pieaugušam” gan atšķiras. Daudzi cilvēki uzskata, ka pilngadība ir saistīta ar trim kritērijiem: spēju par sevi parūpēties, spēju pašam pieņemt lēmumus un finansiālo neatkarību. Citiem savukārt pieaugšana asociējas ar prasmi rūpēties par saviem vecākiem, radīt pašam savu ģimeni un veidot ilgtermiņa karjeru.