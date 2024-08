Viņa zelta repertuāram līdzi dzied arī jaunieši. Saruna ar dziedātāju Žoržu Siksnu

Droši vien tas pats insults, kad no lidmašīnas uzreiz nokļuvu slimnīcā. To varbūt varētu saukt pa veiksmi. Protams, slimības sekas jūtamas, pazaudēju visu klasisko repertuāru, piemēram, Ļenska partiju operā Jevgeņijs Oņegins; viss aizmirsts, jāmācās no jauna. Bet operas žanrs arī nav domāts man – man patīk koncerti. Žēl, ka tagad operzvaigznes nekoncertē tā, kā senos laikos, sākot ar Karūzo un Fjodoru Šaļapinu, turpinot ar mūsu pašu Jāni Zāberu, Pēteri Grāveli, Miķeli Fišeru, Edgaru Plūksnu, ar kuriem uzaugu, viņi arī tajos pašos Veras Singajevskas rīkotajos bērnības svētkos dziedāja. Tagadējiem dziedoņiem būtu vairāk jākoncertē, taču cilvēkiem laikam ir grūti nosēdēt un nopietni kaut ko klausīties. Daudz koncertēja Tito Skipa, tenors, kurš man ļoti patīk. Zahodņiks rādīja savu repertuāru, kurā bija populāras dziesmas, bet viņš neļāva man dziedāt O sole mio. Laikam pats bija to tā nodrillējis, ka vairs negribēja klausīties.