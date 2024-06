Aigars Grāvers par notiekošo Latvijā: "Es noskatos visā kā filmā"

Īsumā to ir grūti noformulēt. Es esmu cilvēks ātrais un nepacietīgais. Esmu gan iemācījies sevi piebremzēt, bet iedzimtībai un ģenētikai jau neko nepadarīsi. Jā, laikam holeriskais temperaments – gribas uzreiz un tagad. Un ar dzīves jēgu ir tāpat – nevar tā uzreiz. Viss jāskaidro, jāīsteno pamazām. Ko lai dēli pārņem no manas pieredzes? Lai dara to, kas patīk, nenovirzās no galvenā mērķa, neizšķīst nebūtiskos sīkumos un blakuslietās. Pats galvenais – atrast to, kas piesaista, un pie tā turēties. Nepazaudēt sevi!