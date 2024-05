Katrīna Cīrule par biznesa pašapziņu: "Pasaulē ir cilvēki, kas pelna ļoti labi un strādā ļoti maz. Jo viņi strādā gudri"

Par problēmu visbiežāk ziņo grāmatvedis, kurš pieklauvē pie durvīm un saka: “Ku-kū! Izdevumi un ienākumi! Disbalanss!” Tādā situācijā svarīgi saprast, cik maksā par savu uzņēmējdarbību mēnesī no savas kabatas. Svarīgi pārskatīt piecas pozīcijas. Pirmā – kādi ir biznesa uzturēšanas izdevumi neatkarīgi no peļņas. Telpas, biroja tehnika, papīrs, auto uzturēšana, degviela utt. Otrā – intelektuālie izdevumi. Tie ir nepieciešamie ieguldījumi, lai uzņēmējs uzturētu savu eksperta pozīciju. Semināri, kursi, apmācības, lai klientiem spētu iedot vislabāko. Trešā pozīcija – cilvēkresursi. Piemēram, grāmatveža atalgojums, mārketinga stratēģa alga vai citi personāla izdevumi. Ceturtā pozīcija – ārpakalpojumi. Te pieskaitāms viss, ko pērc no ārpuses. Piemēram, mājas lapas uzturēšana, telefona rēķini, interneta rēķini un citi pakalpojumi, ko pērc ārpus sava uzņēmuma un kas nav cilvēkresursi. Piektā pozīcija ir finanses. Proti, cik mēnesī izmaksā mans bizness. Šeit pieskaitāms, piemēram, ikmēneša budžets reklāmai, nodokļi. Kādam tie ir 20 %, citam – 35 % un vairāk, kas jāuzlūko kā vērā ņemami izdevumi. Jautrākā daļa, protams, seko, kad šīs ailītes esam aizpildījuši un izdarām secinājumus. Kāds secinās, ka izdevumi ir mazāki nekā ienākumi, bet cits nonāks pie atziņas, ka viņa bizness ir dārgs hobijs, jo gaidīto ienākumu nav. Biznesa revīzija jāveic arī tad, kad redzams, ka piemaksā, lai varētu ar to nodarboties. Zelta jautājums tiem, kuri grib kaut ko mainīt, ir – no kā es esmu gatavs atteikties, lai būtu citādi? Nereti dzirdu cilvēkus sakām, ka viņiem ir izdevīgi palikt esošajā nodokļu līmenī, jo līdz ar lielākiem ieņēmumiem būs lielāki nodokļi. Es to pieņemu un saprotu – ok, tu esi godīgs pret sevi, tev ir izdevīgi palikt, kur esi, un neko nemainīt. Taču, tiklīdz rodas sajūta, ka vairs nav ērti, vajadzīgas pārmaiņas, cilvēks ir gatavs rīkoties, lai no kaut kā atteiktos un kaut kas jauns nāktu vecā vietā. Tātad arī diskomforts liecina par to, ka kaut kas nav kārtībā, un rada vēlmi maksāt par pārmaiņām. Iespējams, pārmaiņas nesīs arī grūtības, toties būs citādi.