Eva Berlaus zaudēja māsu neuzvaramas depresijas dēļ: "Mana ģimene nekad vairs nebūs tāda kā agrāk"

Kā darbojas fonds?

Pirmos divus gadus mēs vairāk piedalījāmies ar finansējuma vākšanu projektiem, ko organizēja citi, un lielākā palīdzība tika sniegta Pusaudžu resursu centram, ko dibinājis Bērnu slimnīcas fonds. Pievērsāmies bērniem un jauniešiem, tāpēc ka mēs sapratām un arī visi pētījumi pierāda, ka lielākā daļa mentālās veselības problēmu sākas vecumā līdz 14 gadiem. Jo ātrāk ar tām sāk strādāt, jo lielāka cerība, ka cilvēks izaugs par veselīgu sabiedrības locekli. Ja tam pieķeras vēlāk, tas vienmēr ir mazāk efektīvi un prasa lielākus līdzekļus. Man ir liels prieks, ka palīdzējām Pusaudžu resursu centram paplašināties arī reģionos, palīdzējām arī izveidot konsultatīvo tālruni, kas konsultē bērnus un pusaudžus telefoniski un WhatsApp, kas it īpaši palīdz tiem jauniešiem, kuru vecāki neatbalsta vai neapzinās, ka viņiem ir problēmas. Vislielākais prieks par to, ka, no vienas puses, esam palīdzējuši konkrētiem jauniešiem, bet, no otras puses, caur konsultatīvo tālruni, kas izrādījās ļoti pieprasīts atbalsts jauniešiem, Pusaudžu resursu centram ir izdevies pierādīt, ka tam nepieciešams valsts atbalsts, un šobrīd konsultatīvajam tālrunim ir arī valsts finansējums. Pēdējos divus gadus mēs esam uzsākuši paši savu projektu, kas ir palīdzība jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Esam noorganizējuši konsultantu, psihoterapeitu un psihologu loku, kuri ir gatavi ar jauniešiem strādāt. Jaunieši piesakās vai pie mums, vai pie konkrētiem speciālistiem, mēs apstiprinām viņiem finansējumu, un viņi iet un ārstējas. Sākotnējais apsolījums bija, ka katram jaunietim apmaksāsim 10 konsultācijas. Bet dzīve ir dzīve, pie mums ir nonākuši jaunieši ar ļoti dažādiem stāstiem, tostarp līdzīgiem kā manai māsai, un tādos gadījumos 10 konsultācijas nepalīdz. Tāpēc, ja speciālisti saka, ka palīdzība ir jāturpina, mēs darām visu iespējamo, lai to turpinātu apmaksāt. Kopš pagājušā gada sākuma esam palīdzējuši gandrīz 40 jauniešiem, kas visa gada garumā tikās ar speciālistiem. Jauniešiem tas ir pilnībā bez maksas, bet, kas man svarīgi, speciālisti saņem tirgus cenu par savu pakalpojumu. Viņi nestrādā par velti, un mēs viņiem neprasām nekādas atlaides. Es uzskatu, ka viena no lielās problēmas sastāvdaļām ir tā, ka mums ir par maz speciālistu un, ja mēs arī esošajiem nespēsim samaksāt pienācīgi, viņu kļūs vēl mazāk.