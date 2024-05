Madara Botmane un Regnārs Vaivars atklāti par sadzīvi un ģimeni: "Lēnprātība nav par mums"

Regnārs: Es domāju, ka tas notiek pats no sevis. Protams, ļoti daudzas lietas varu noteikt mirklī – es redzu, kas tas ir patiesībā. Vai tā ir dzīves gudrība? Ja es būtu dzīvesgudrs, tad droši vien mācētu sevi labāk pasargāt no triecieniem, ko saņemu, un no negatīvās enerģijas, ko tik ļoti jūtu. Man pēdējā laikā uz nervu pamata sākušās veselības problēmas, un tas ir tieši šī negatīvisma dēļ. Es sevi vairs tik ļoti nepasargāju, sāku sevi analizēt un līdz ar to kļūstu vēl vieglāk ievainojams. Ja es būtu dzīvesgudrs, tad mācētu sevi no tā pasargāt – tātad tik dzīvesgudrs es neesmu. Varbūt vienkārši esmu vērīgs un neaizspriedumains, tāpēc saskatu lietas tā, kā citi tās neredz vai tam nepiekrīt. Vai arī piekritīs tikai tad, ja to kaut kā toleranti pateikšu.