Psiholoģe par vienatnes nozīmi: ir vajadzīgs laiks arī sev, kad atļaujamies neko nedarīt

Nesena pētījuma* rezultāti liecina – lai mājās uzturētu garīgo labsajūtu, 19 % Latvijas iedzīvotāju pats svarīgākais ir pavadīt laiku arī vienatnē. Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs atzīst, ka pietiekama privātā telpa ir tā, kas mājās ļauj just vislielāko apmierinājumu un mieru. Tomēr, dzīvojot kopā ar citiem cilvēkiem, to ne vienmēr ir iespējams iegūt. Psiholoģe Kristīne Dūdiņa skaidro, kāpēc ir svarīgi atvēlēt laiku sev un kā to nodrošināt, dzīvojot vienā mājoklī ar citiem.