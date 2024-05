Es ticu astroloģijai, ar to aizraujos jau diezgan sen – kopš esmu teātrī. Man bija ļoti vieda, varētu teikt, ezoteriska vecmāmiņa – babīte Helēna Andžāne. Horoskopus viņa, protams, nepētīja, bet intuitīvi juta, kas labs, kas ne. Vadījās pēc debesīm, zvaigznēm, Dieva vārdiem, daudz ko varēja pateikt. Babītei bija savas zālītes, ko viņa vāca, žēl ka es, negudrs jauns skuķis, neko nepierakstīju no tā, ko viņa stāstīja. Viņa ļoti par mani rūpējās, kad vasaras pavadīju pie babītes, lauku mājās Šķaunē, kas ir netālu no Baltkrievijas robežas. Viņai bija septiņi bērni, trīs viņa apbedīja sava mūža laikā, kas man liekas šausmīgi. Bija katoļticīga, es gan esmu kristīta luterāņu baznīcā, bet vasarās ar babīti kopā gāju uz katoļu baznīcu. Kad lūgšanā bija jāmetas uz ceļiem, viņa vienmēr bija paņēmusi līdzi mutautiņus, ko man palikt zem celīšiem.