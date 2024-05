Bērns atkal dusmās sit pa galdu un bļauj? Psiholoģe iesaka, kā labāk rīkoties vecākiem

Risināt, piemēram, uzkliegšanas sekas ir svarīgi bērna emociju regulācijai. Bērns mazāk cieš no tā, ka vecāks ir reaģējis viņu apdraudošā veidā, bet vairāk no tā, ja vecāks pēc tam nepieslēdzas viņu mierināt. Bērns nav spējīgs pats sevi nomierināt. Viņš var mēģināt “aizmirst”, nedomāt par to, taču tā nav nomierināšanās, tas ir izdzīvošanas mehānisms, kā tikt galā situācijās, kad esmu apdraudēts un man nav iespējas nomierināties.