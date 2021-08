10 veidi, kā palīdzēt sev dusmu brīdī

Dusmas var kļūt problemātiskas, ja tās izraisa agresiju, nevaldāmu uzliesmojumu vai histēriju. Dusmu kontrole ir svarīga, lai palīdzētu izvairīties no tā, ka pasaki vai izdari kaut ko tādu, ko var nākties nožēlot.

Elpo mierīgi un plūstoši

Protams, ka dusmu brīdī pats pēdējais, ko varētu iedomāties ir mierīga un harmoniska elpa. Taču, tie, kas šo padomu atceras un ievēro, zinās, ka elpa tiešām var mūs ļoti nomierināt. Nav pat tik svarīgi, ka ieelpa ir garāka par izlepu vai otrādi, galvenais ir panākt, ka elpa ir mierīga, vienmērīga un plūstoša.

Izkustini dusmas ārā

Mūsu ķermenis reaģē uz mūsu emocijām, tāpēc dusmu brīdī paaugstinās adrenalīns, gribas runāt skaļāk, aizcirst durvis, mest ar kādu priekšmetu. Lai izvairītos no materiāliem zaudējumiem vai traumām, izej pastaigā, veic pietupienus, izbrauc ar velosipēdu. Jebkas, kas izkustinās ķermeni, mazinās dusmas.

Atkārto kā mantru

Dusmu brīžos mēs mēdzam pārspīlēt un vispārināt. Ja bērns paziņo, ka viņš ir sasitis tavu mīļo krūzi, gribas teikt, ka „viņš vienmēr visu saplēš”, „manas mantas nevienam nerūp” vai „tikai ar mani tā notiek”. Taču ļoti retos gadījumos tā ir taisnība. Centies sev atkārtot – „viss ir labi”, „tas ir pārejoši”, „es tikšu galā” tik ilgi, kamēr nomierinies un spēj konstruktīvi risināt situāciju.

Mierīga melodija

Mūzika var būt lielisks palīgs, lai mazinātu tavas dusmas. Šādos brīžos klausies savu mīļāko mūziku, tādu, kas parasti tevi iepriecina un uzlabo garastāvokli. Padejo, ja vēlies.

Paej malā

Ja vari, aizej no radušās situācijas, paejot malā. Ja ir noticis strīds, kas sadusmo, tad mēģini no tā fiziski attālināties, izej ārā no telpas vai izej pastaigā. Pamēģini nomierināties, pirms pieņem kādu lēmumu. Atgriežoties jau spēsi konstruktīvi strīdu atrisināt.

Pamēģini…paklusēt

Strīda karstumā tā vien gribas pateikt visu, neklausoties otra teiktajā. Taču divi kliedzoši cilvēki var tikai viens otru sāpināt, ne risināt. Tāpēc mēģini uzklausīt otru, paklusējot. Dažkārt cilvēki strīda laikā cenšas sevi aizstāvēt, bet viss, kas viņiem būtu jādara, ir jānomierina otrs. Ne velti saka, ka vajag aizskatīt līdz desmit, pirms atbildēt.

Uztici to papīram

Lai arī tas var izklausīties banāli, bet papīrs pacieš visu. Uzraksti brīvā formā par ko, uz ko un kāpēc esi dusmīgs. (īpaši laba metode, ja nevar izkliegties!). raksti tik, cik jūti nepieciešams, pēc tam lapu saplēs un izmet ārā. Neticēsi, taču paliks vieglāk.

Mākslas terapija

Radošām izpausmēm ir liela ietekme uz mūsu emocijām. Tāpēc, ja jūti sevī kādu radošo dzirksti, savas dusmas izpaud šādi. Vari kaut ko uzzīmē, švīkas arī skaitās, dziedi līdzi dziesmai, adi (vai arī izārdi kaut ko). Droši ticams, ka daudzi mākslas darbi tapuši tieši dusmās!

Izmanto enerģiju lietderīgi

Dusmas ir spēcīga emocija, kas mūsu piepilda ar spēku. Liec to lietā! Pārbīdi mēbeles, sakārto skapi, izberz vannu. Tam visam būs ne tikai praktiska jēga, bet arī dusmu mazinoša terapija.

Izrunājies

Dusmu gadījumā ļoti labi palīdz skats no malas. Parunājies ar draugu, terapeitu vai nejauši sastaptu cilvēku sabiedriskajā transportā. Tas palīdzēs pat tad, ja viņš nesniedz nekādu padomu. Dalīta bēda, pusbēda!

