Tieši pēc Ziemassvētkiem un Jaungada pieaug šķiršanos skaits. Kāds iemesls šim fenomenam?

Svētku sezonā nav tikai prieki vien - bieži vien tas ir pēdējais piliens, pirms pāris nolemj šķirties un sāk jaunu dzīvi katrs atsevišķi, raksta ScienceAlert.

Noteikt, kad ir pienācis laiks iet katrs savu ceļu, var būt sarežģīti. Daudziem jau ilgstoši aktuāls ir jautājums: vai ir vērts vēl vairāk pūlēties, lai uzlabotu attiecības ar savu partneri, vai arī ir enerģija izsmelta un ir pienācis laiks atvadīties?

2018. gadā veikts pētījums liecina, ka viens no veidiem, kā noskaidrot, vai ir vērts turpināt attiecības ar savu partneri, ir izveidot plusu un mīnusu sarakstu.

Aptaujā piedalījās 447 cilvēki, un viņi minēja 27 iemeslus, kāpēc viņi vēlētos palikt attiecībās. Galvenie norādītie iemesli bija emocionālā un fiziskā piepildījuma sajūta, pienākums pret ģimeni un finansiālie ieguvumi. Biežākie iemesli, kādēļ viņi vēlas pārtraukt attiecības, bija neuzticēšanās viens otram, neapmierinoša intīmā dzīve, nesaderīgi raksturi, pārāk bieži konflikti un jaunas simpātijas.

Kā saprast - šķirties vai palikt kopā?

Nīderlandes profesore Kerila Rusbulta (Caryl Rusbult) ir izstrādājusi modeli, kas palīdzēs pieņemt lēmumu par jūsu attiecību nākotni. Pēc Rusbultas domām, ir trīs faktori, kas nosaka, vai svaru kausi nosvērsies šķiršanās virzienā.

Pirmais solis ir novērtēt, vai esat apmierināts ar savām attiecībām - ņemiet vērā, cik daudz pozitīva vai negatīva esat piedzīvojis kopā ar savu partneri. Ja apmierinātība ir augsta, cilvēki uzskata, ka viņu vajadzības ir apmierinātas. Svarīgi ir arī izvērtēt, cik daudz esat ieguldījis attiecībās. Tas attiecas arī uz finanšu ieguldījumiem, piemēram, kopīgiem bankas kontiem vai kopīgu māju. Apsveriet, cik daudz laika pavadāt kopā ar bērniem, ģimeni vai draugiem. Visbeidzot, jums jāizvērtē pieejamās alternatīvas. Padomājiet par to, kas jums sniedz piepildījuma sajūtu papildus attiecībām ar dzīvesbiedru - tā varētu būt ģimene, draugi, hobiji vai iespēja atrast jaunu simpātiju.

Modelis rāda, ka esošā apmierinātība vienam ar otru un ieguldījums attiecībās veicina to uzturēšanu, savukārt citu iespēju izvērtēšana, kas sniedz laimi, tās iznīcina. Ideālā gadījumā, lai pāris būtu maksimāli apmierināts ar savām attiecībām, viņiem būtu ne tikai daudz jāiegulda tajās, bet arī jājūtas tā, it kā viņiem būtu daudz vairāk nekā citiem. Ja cilvēki nav apmierināti viens ar otru, maz cenšas un saprot, ka var justies apmierināti arī bez saistībām, viņi, visticamāk, izvēlēsies šķiršanos. Tomēr reālajā dzīvē var būt diezgan grūti saskaņot visus trīs faktorus, lai attiecības būtu harmoniskas.

Bailes cilvēkiem liek palikt nelaimīgās attiecībās

Neraugoties uz vēlmi izbeigt attiecības un potenciālu veidot jaunas, daži cilvēki baidās šķirties, jo viņiem bail sāpināt savu mīļoto cilvēku. Šķiršanās bieži vien ir saistīta arī ar stresu, sliktu veselību un pašpārliecinātības zudumu. Tāpēc nav pārsteigums, ka daudzi cilvēki baidās no vientulības, un šīs bailes var likt viņiem palikt nelaimīgās attiecībās.

Par cilvēkiem bez partnerattiecībām nereti ir daudz stereotipu - ka partnera trūkums ir nelaimes un vientulības pazīme, un tamlīdzīgi. Tāpēc pat tad, ja cilvēkam nav bail šķirties, viņš vai viņa var baidīties no citu cilvēku reakcijas un attieksmes. Baidoties no iespējamas vainas apziņas, daudzi pāri mēdz atstāt lietas tādas, kādas tās ir, pat tad, ja instinkts klusībā saka, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Ja domājat par šķiršanos, padomājiet par to, ko esat ieguvuši no šīm attiecībām, ko esat tajās ieguldījuši, kādas ir citas alternatīvas un kur rodas bailes.

Ilgtermiņa attiecībās ir iespējams atjaunot dzirksti, taču nav godīgi būt kopā ar kādu tikai tāpēc, ka jūs baidāties palikt viens. Kad attiecības izjukušas, vispirms meklējiet atbalstu pie sev tuviem cilvēkiem - viņu atbalsts vienmēr palīdz pārvarēt grūtus brīžus. Padomājiet arī par to, ko esat iemācījies no šīm attiecībām un kā tās padarīja jūs par labāku cilvēku, nekā bijāt pirms tam. Meklējiet pozitīvos aspektus, kas saistīti ar to, ka esat viens - koncentrējieties uz saviem hobijiem, mērķiem un nākotni.