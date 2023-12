Rotaļu pūcīte Ucipuci atradusi mājas Bērnu slimnīcā

Ucipuci atradusi mājas septiņos Bērnu slimnīcas liftos, kuros īsā laikā mazajiem pacientiem ir iespēja paveikt kādu vieglu uzdevumu - atrast vārdiņus, sameklēt atšķirības, atminēt mīklu, atrast pazudušās pūķu astes un tamlīdzīgi. Īpaši piedomāts pie tā, lai visi zīmējumi būtu bērniem piemērotā augstumā, kā arī vienā liftā Ucipuci, kā ērtā gultā, iekārtojusies griestu daļā, jo tajā pacienti pārvietojas tikai gultās.

Foto: Publicitātes foto

"Uzrunājot slimnīcu ar šo projektu, mans mērķis bija izdomāt, kā novirzīt bērnu domas no slimības, sāpītes vai gaidāmās procedūras. Šī ideja man ienācā prātā, kad vasarā ar jaunāko dēlu slimnīcā nodzīvoju gandrīz nedēļu un sajutu aicinājumu izdomāt, kā Ucipuci kļūt slimnīcai un mazajiem apmeklētājiem noderīgai. Ucipuci ir sirsnīgs tēls, kurš pierādījis, kā caur grāmatām, žurnālu, raidījumu un leļļu teātri spēj aizraut un iepriecināt - nu pienācis laiks izpalīdzēt pacientiem," par ideju stāsta rakstniece Zane Zusta, kura atzīst, ka ir gandarīta, ka Bērnu slimnīcas darbinieki tik operatīvi atsaukušies idejai un projekts realizēts pusgada laikā.

Foto: Publicitātes foto

"Ārstēšanās un atveseļošanās procesā svarīga ir vide, tas, ko bērns redz, atverot acis pēc operācijas vai dodoties uz kādu no manipulācijām. Sadarbībā ar bērnu grāmatu autori Zani Zustu ir vērsta uz to, lai Bērnu slimnīcas mazo pacientu pārvietošanās ar liftu kļūst par acīm un prātam saistošu ceļojumu, kas novērš baiļu izjūtu un aizvirza domas no veselības problēmām uz pūcītes piedzīvojumiem un prātojumiem. Ceram, ka turpmāk brauciens ar liftu Bērnu slimnīcā būs patīkama pieredze ar neparasto ceļabiedru Ucipuci," atzīst Indra Veismane, Bērnu slimnīcas Pedagoģijas dienesta vadītāja.

Ilustrācijas liftiem zīmējusi Evija Timma-Novika, tekstus un ideju sagatavojusi rakstniece Zane Zusta, bet maketus - Ilze Šmēdiņa-Biezā.