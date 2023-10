Florenci-Vīksnes Islandē. (Foto: no privātā arhīva)

Cik aizraujoši ir ceļot kopā ar bērnu, jaunā TV raidījumā rādīs Ieva un Oskars Florenci-Vīksnes

Klausies ziņas sadarbībā ar:

"Ģimenē ienākot bērnam, no daudzām lietām nākas atteikties. Sapņi tiek nolikti malā, kamēr bērns izaug. Bet varbūt vērts mēģināt citādi?" saka aktrise Ieva Florence. Viņa kopā ar vīru Oskaru un dēlu Leonardu devās ceļā, ģimenes pieredzi iemūžinot ceļojumu raidījumā "Uz sapni ar mazo”. Tas būs skatāms LTV1 no 5. oktobra 19.30 un platformā Youtube no 6. oktobra.