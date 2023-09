Kā apavi un aksesuāri papildina jūsu izskatu

Apavu izvēle ir viens no pamatelementiem tēla veidošanā, ar kura palīdzību vienu apģērbu iespējams pielāgot dažādiem gadījumiem un pasākumiem. Kā piemēru ņemsim kleitu, kuru, ejot uz darbu varam kombinēt ar loaferiem vai zempapēžu laiviņām, žaketi un ietilpīgu somu un šo pašu kleitu iespējams vilkt vakariņās, ar augstpapēžu laiviņām vai botfortu zābakiem, jaudīgu bižutēriju vai nelielu pērļu virteni maigākam izskatam. Brīvdienās šīs kleitas tēlu varam mainīt, uzliekot jostu, uzvelkot džemperi vai pat hūdiju un kājās savus iemīļotos brīvā laika, sportiskā stila apavus. Tādejādi vienu pamata apģerbu iespējams pielāgot vismaz 3 dažādiem ikdienas notikumiem un radīt individuālu tēlu katru reizi!

Savukārt, rotaslietas kalpo kā pašizpausmes līdzeklis. Neatkarīgi no tā, vai tie ir smalki, minimālistiski juvelierizstrādājumi vai drosmīga, izteiksmīga bižutērija, jūsu izvēlētās rotaslietas stāsta par jūsu unikālo personību, stilu un gaumi. Nebaidieties jaukt metālus, eksperimentēt ar dažādu stilu rotām un spēlēties ar faktūrām. Bet vienmēr paturiet prātā modes leģendas Šaneles teikto: “Pirms izejat no mājas, pēdējo no uzvilktā noņemiet nost!”

Foto: Publicitātes foto

Aksesuāriem ir liela loma jūsu stila veidošanā - ar tiem varat savam koptēlam piešķirt “punktiņu uz I”, bet tikpat labi varat to arī sagraut. Prasmīgi izvēlēta rokassomiņa var sassaistīt koptēlā nesavienojamas lietas, atceroties, ka jau sen pagājuši tie laiki, kad soma jāsaskaņo ar apaviem.

Neaizmirsīsim par šallēm, jostām un cepurēm! Zīda lakats uz galvas ir šīs sezonas must-have. Ja tas jums šķiet par drosmīgu, fifīgi apsieniet lakatu ap kaklu vai rokassomiņu. Tādā veidā varat sasaistīt koptēlu, piemēram, zaļās kedas un lakatu zaļganās nokrāsās. Tāpat arī cepures, neatkarīgi vai tā ir saules cepure ar platām malām vai klasiska fedora, cepure veiks ne tikai funkcionālu darbu, bet piešķirs koptēlam pabeigtību un visbiežāk radīs wow efektu.

Foto: Publicitātes foto

Turklāt aksesuāriem var būt arī praktiska nozīme – saulesbrilles var kalpot kā acu ēnas, kuras laika trūkuma dēļ neuzlikāt no rīta, cepure paslēps neieveidotos matus un prasmīgi izvēlēta josta paglābs jūs no drēbnieka apmeklējuma! Šeit gan Beāte atzīmē, ka tas nebūt neatļauj pievērst mazāk uzmanības sevis sapucēšanai vai attaisno augumam neatbilstoša apģērba valkāšanu, šis ieteikums ir ar nelielu humora devu, taču katra no mums zina, par ko ir runa…

Pēdējā, bet absolūti nozīmīga tēla sastāvdaļa ir smaržas. Ar tām iespējams patiesi ieintriģēt vai patiesi sagraut savu iespaidu, ja tās tiks izvēlētas neatbilstošas un par daudz.

“Galvenais,” Beāte piebilst, “atcerēties, ka apavi, aksesuāri un rotas spēj ieviest jūsu garderobē dzīvību un kalpot kā izsaukuma zīme koptēlā! Iekļaujot ikdienā mazas nianses, jūs paužat savu individualitāti un spējat pielāgot tēlu dažādām situācijām.”

