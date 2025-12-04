Lai āda staro ar C vitamīna palīdzību!
Arvien biežāk izskan informācija: lai nostiprinātu un uzturētu veselīgu sejas ādu, ieteicams papildus uzņemt C vitamīnu. Šādu rekomendāciju pauž gan dermatologi, gan skaistumkopšanas speciālisti, norādot tikai uz vienu niansi: ja vien no C vitamīna nav alerģijas. Kāpēc tas būtu jāuzņem? Vai tiešām šī vitamīna labvēlīgā ietekme uz ādu ir pamatota? Kā mazināt iespējamo alerģisko reakciju risku? Atbildes sniedz sertificēta dermatoveneroloģe Elīna Ozola.
Jau vispārzināms ir fakts, ka C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, šo vitamīnu lieto vīrusu un infekciju saslimšanu gadījumos un intensīvas fiziskas slodzes periodos, jo tas palīdz mazināt nespēku un nogurumu. Kāpēc C vitamīnu iesaka arī ādai? Vai tas pamatoti ir kļuvis slavens?
C vitamīns ir vispopulārākais antioksidants, kas veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, atbrīvojot ādu no brīvajiem radikāļiem. Jau sen klīniski pierādītas ir C vitamīna īpašības, lietojot lokāli: tas stimulē kolagēna sintēzi, uzlabo ādas elastību, aizsargā pret ultravioletā (UV) starojuma izraisītiem bojājumiem, mazina pigmentāciju, ādas apsārtumu, palīdz nomierināt ādu un veicina brūču dzīšanu. C vitamīns palīdz kopt pat rozācijas skartu ādu, kas ir aktuāla problēma miljoniem cilvēku visā pasaulē. Rozācijas apsārtumu izraisa paplašināti asinsvadi, un pētnieki uzskata, ka C vitamīnā atrodamie pretiekaisuma bioflavonoīdi spēj būtiski stiprināt novājinātos asinsvadus, tādējādi mazinot apsārtumu, sašaurinot poras, uzlabojot ādas imunitāti un izlīdzinot tās toni.
Par C vitamīna sistēmiskas lietošanas ietekmi uz ādu pētnieki sāka interesēties samērā nesen, un šie pētījumi turpinās. Ir jau pierādīts, ka, uzņemot C vitamīnu iekšķīgi, ādai ir augstāks mitruma līmenis, tā kļūst tvirtāka un elastīgāka, palielinās skābekļa līmenis šūnās. C vitamīns novērš arī melanīna veidošanos, pasargājot no jaunu pigmentācijas plankumu parādīšanās uz ādas un mazinot saules ultravioletā starojuma radītās izmaiņas. Tāpat C vitamīns stiprina asinsvadu sieniņas, turklāt ir efektīvs visiem ādas tipiem, arī cilvēkiem ar jutīgu ādu.
Kā efektīvāk lietot C vitamīnu – iekšķīgi vai ar krēmu ārīgi?
Ārīgi C vitamīns darbojas lokāli, un visbiežāk tas tiek pievienots dažādos sejas ādas kopšanas produktos – serumos, krēmos. Tomēr mēs visi vēlamies, lai vesela un starojoša ir ne tikai sejas āda, tāpēc C vitamīnu ir vērtīgi uzņemt arī iekšķīgi. Tas ir efektīvs palīgs cīņā pret ultravioletā starojuma negatīvo ietekmi (UVA un UVB), spēj stimulēt kolagēna un elastīna sintēzi, kas atbild par ādas tvirtumu un elastību, un izlīdzināt ādas toni. Jo vairāk kolagēna, jo gludāka, tvirtāka un jauneklīgāka ir āda.
Vai pasaulē ir veikti kādi jauni pētījumi par C vitamīna labvēlīgo ietekmi uz ādu?
Varu apgalvot, ka pētījumi joprojām notiek – kādās devās un cik bieži C vitamīns būtu lietojams, lai tiktu panākts vēlamais veselas un tvirtas ādas efekts. Metodes, kas uzlabo spēju identificēt C vitamīna ietekmi uz ādu, arvien tiek pilnveidotas. Bet šī vitamīna labvēlīgā ietekme uz dažādiem pretiekaisuma procesiem jau ir zinātniski pierādīta. Tas tiešām ir spēcīgs antioksidants, ko dermatoloģijā var lietot lokāli, lai ārstētu un novērstu ar fotonovecošanos saistītās izmaiņas. To var izmantot arī hiperpigmentācijas ārstēšanai, audu iekaisuma un ādas dzīšanas veicināšanai.
Ir dzirdēts sakām, ka C vitamīns jālieto uzmanīgi, jo tajā ir pārāk daudz skābes un tā var izraisīt ne tikai dedzināšanu kuņģī, bet arī alerģisku reakciju uz ādas. Par ko liecina jūsu prakse – cik bieži no C vitamīna rodas alerģiska reakcija uz ādas?
Biežākie alerģiskas reakcijas uz C vitamīnu simptomi ir izsitumi, nātrene un ekzēma. Citi simptomi var būt astma, aizlikts deguns, elpas trūkums, arī galvassāpes. Savukārt gremošanas sistēma vēlāk var reaģēt ar caureju, vemšanu, sliktu dūšu un sāpēm vēderā. Īpaši, ja sintētisko C vitamīnu lieto tukšā dūšā. Ir pierādīts, ka C vitamīnu nevajadzētu uzņemt vairāk par 2000 mg dienā, jo pārdozējot var rasties hipervitaminozes pazīmes. Tas var radīt kairinājumu kuņģim un nevajadzīgu slodzi aknām, ietekmēt nieru un aizkuņģa dziedzera darbību.
LYL premium C satur bezskābes C vitamīnu. Ko tas nozīmē? Vai tas samazina alerģisku reakciju iespējamību uz ādas?
Alerģiskiem pacientiem vienmēr atgādinu, ka, lietojot C vitamīnu tīrā veidā, var būt diskomforts – dedzināšana kuņģī, ādas apsārtums un dažādas kairinājuma pazīmes. Te gan jāuzsver, ka tā nav alerģija, bet gan ādas kairinājums. Šādos gadījumos es rekomendēju izvēlēties tādu C vitamīnu, kurā nav tik daudz skābes. Tāpat bezskābes C vitamīns jeb L-askorbāts iekšķīgai lietošanai ir drošāks pacientiem ar alerģiskām reakcijām.
Turpinot par LYL premium C, kāda nozīme veselas ādas saglabāšanā ir LYL premium C sastāvā esošajiem bioflavonoīdiem – hesperidīnam, kvercetīnam un rutīnam?
Hesperidīns, kvercetīns un rutīns ir antioksidanti, kas neitralizē brīvos radikāļus, samazinot šūnu bojājumu. Šo antioksidantu lietošana kopā ar C vitamīnu neļauj tam oksidēties un var spēcināt imunitāti, samazinot saslimšanu risku ar dažādiem vīrusiem, vienlaikus aizsargājot ādu no apkārtējās vides radītajiem bojājumiem un uzlabojot ādas tvirtumu un elastību.
LYL premium C ieteicamā diennakts deva divās kapsulās ir 1004 mg. Kāda ir C vitamīna ieteicamā diennakts deva sievietei, kura vēlas, lai āda būtu gluda un starojoša ik dienas?
Lai C vitamīns darbotos šūnu līmenī un uzlabotu ādas veselību, diennaktī jāuzņem 1000 mg. To vajadzētu uzņemt šādā daudzumā vismaz mēnesi, sevišķi tagad, kad ārā ir sals un auksts vējš un iekštelpās gaiss ir ļoti sauss.
Kāds ir jūsu ieteikums efektīvai C vitamīna papildu uzņemšanai?
Es ieteiktu izvēlēties bezskābes C vitamīnu LYL premium C. Šim produktam ir ilgstoša iedarbība, respektīvi, pateicoties īpašai tehnoloģijai, tas organismā uzsūcas pakāpeniski, garantējot augstāko iedarbības efektivitāti: uzņemts no rīta, C vitamīns turas optimālā līmenī asinīs visas dienas garumā jeb astoņas stundas. Turklāt LYL premium C ir ne tikai draudzīgs kuņģa gļotādai, jo nepieļauj kairinājumu, bet arī papildināts ar bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu –, kas ne tikai palīdz šim vitamīnam uzsūkties organismā, aizkavē tā oksidēšanos un sekmē šūnu elpošanu, bet arī ir labs atbalsts asinsvadiem, līdz ar to arī sejas ādai. Svarīgi, ka LYL premium C ir dabisks, nesatur konservantus un dzīvnieku valsts izejvielas, sintētiskas piedevas, tāpēc ir piemērots gan alerģiskiem cilvēkiem, gan veģetāriešiem, gan vegāniem.
Aprīlī pērc LYL premium C aptiekās un interneta aptiekās ar atlaidi –20%.
MATERIĀLS PAREDZĒTS VESELĪBAS APRŪPES NOZARES SPECIĀLISTIEM.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.