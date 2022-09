FOTO: ielūkojamies, ko gardēžiem piedāvā pārtikas izstāde "Riga Food 2022"

No ceturtdienas līdz sestdienai, no 8. līdz 10.septembrim, Rīgā, Ķīpsalā, norisinās starptautiskā pārtikas izstāde "Riga Food 2022", kurā ar jaunāko produkciju iepazīstina un konkursos spēkiem mērojas 400 pārtikas uzņēmumi no 25 valstīm.