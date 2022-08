Vai sieviete drīkst veikt abortu bez partnera piekrišanas? Sarežģīts jautājums, kas nav tikai medicīnisks

Mammamuntetiem.lv saņēma kādas lasītājas jautājumu – vai sieviete var veikt abortu bez partnera piekrišanas? To portāls jautāja gan ginekoloģei, gan attiecību ekspertiem.

Juridiski tas ir sievietes lēmums

Pat stabilās attiecībās ziņa par grūtniecību var nākt kā pārsteigums, atzīst ginekoloģe Elizabete Pumpure. “Skaidrs, ka tas ir sarežģīts jautājums, kas nav tikai medicīnisks. Jau medicīnas studijās tiek vētīts, kad sākas bērns – vai no ieņemšanas brīža, vai tad, kad sāk pukstēt sirds, vai tad, kad auglis sāk just sāpes? Līdz ar to ir jautājums – no kura laika partneri skaitās vecāki? Legāli aborts ir sievietes lēmums, un to var veikt līdz 12. grūtniecības nedēļai,” teic ginekoloģe. Viņa arī iezīmē, ka juridiski bērnam tēvs tiek piešķirts tad, kad mazulis ir piedzimis un reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā.

“Grūtniecības sākumā, līdz 12 nedēļām, šāda opcija – reģistrēt tēvu – nepastāv.

Ir zināmi dažādi attiecību stāsti – ne vienmēr ir skaidri zināms, kurš ir bērna tēvs. Lai arī ir dažādas iespējas to noskaidrot grūtniecības laikā, vairumā gadījumu tas netiek noteikts,” pieredzē dalās ārste.

“Medicīniski tas ir sievietes lēmums. Ja sievietei grūtniecība ir iestājusies vardarbīgā rezultātā, tad ir skaidrs, ka tur nav diskusiju par to. Taču ir sievietes, kas arī manipulē ar grūtniecību vai abortu,” ir novērojusi ārste.

Sievietēm dots pārdomu laiks

Lai grūtniecības pārtraukšanas nebūtu sasteigts lēmums, ir ieviests pārdomu periods. Tas nozīmē, ja sieviete ginekologam izsaka vēlmi par abortu, šo manipulāciju drīkst veikt ne ātrāk kā pēc 72 stundām. “Tas ir brīdis pārdomām. Sieviete satiekas ar savu ginekologu, izrunā visus manipulācijas riskus, sievietei dod laiku padomāt. Manā praksē ir novērojums, ka gana daudz sieviešu pārdomā šo lēmumu. Uz nosūtījuma ārsts uzraksta laiku, cikos tas ir izrakstīts. Pēc tam sieviete meklē pakalpojumu sniedzēju, kas to veiks. Ja grūtniecības laiks ir mazs, tad var veikt arī medikamentozo abortu, ko pārsvarā veic privātas medicīnas iestādes. Ja tas ir lielāks, tad dodas uz stacionāru,” par to, kā pieteikties abortam stāsta Pumpure.

Grūtniecība ir abu partneru atbildība

“Ja ir iestājusies grūtniecība, tad ir jautājums – vai tas ir gadījuma sakars ar nepazīstamu vīrieti, kura vārdu sieviete varbūt nemaz nezina? Ja sieviete ir tikusi izvarota vai tā ir nepilngadīga jauniete, kas nav gatava audzināt bērnu, tad tas var būt tas gadījums, kad tas ir sievietes lēmums,” situācijas, kad to varētu izlemt vienpersoniski, iezīmē psihoterapeite Ināra Vārpa. Tomēr ja tā ir partnerība, attiecības, kopdzīve – vai sievietei ir tiesības informāciju paturēt pie sevis, retoriski vaicā speciāliste.

“Kāda ir argumentācija šo informāciju noklusēt? Šajā jautājumā es esmu par sociālo līdzatbildību, kas ir dalītā atbildība. Manuprāt, abi partneri ir atbildīgi par to, vai sekss ir drošs, vai var iestāties grūtniecība, vai pāris izsargāsies vai ne.

Tie ir priekšdarbi. Un, kad grūtniecība ir iestājusies, tas arī ir pāra lēmums,” uzskata Vārpa.

Viņai piekrīt arī psihoterapeits Ernests Pūliņš-Cinis: “Bērns ir divu cilvēku darbības rezultāts, tāpēc, manuprāt, te nav garu diskusiju par to, cik ētiski ir šo jautājumu izlemt sievietei vienai, jo ētiski tas nav. Lēmuma pieņemšanā par to būtu jābūt iesaistītiem abiem vecākiem. Tāpat kā abiem partneriem ir jābūt informētiem par to, vai ir vai nav jālieto prezervatīvs, vai sieviete lieto vai nelieto kontracepciju. Tieši tas pats ir par abortu. Izņēmums, protams, ir izvarošana.”

Ja sieviete nevēlas grūtniecību saglabāt, bet vīrietis vēlas

Kā tomēr rīkoties, ja sieviete nevēlas grūtniecību saglabāt, bet vīrietis vēlas? Likumiski sievietei ir iespēja grūtniecību pārtraukt. Kā rīkoties? Ernests Pūliņš-Cinis atzīst, ka šī ir situācija, kad kompromisu atrast varētu būt grūtāk. “Visa atslēga ir runāšana, un pēc iespējas atvērtāka pozīcija uz šo jautājumu. Juridiski tā ir sievietes izvēle, bet protams, ir jāskatās, kā šī sievietes izvēle un rīcība var ietekmēt attiecības. Krīzi var mazināt, ja to izrunā. Tāpat ir jāapsver jautājums, vai, nesakot partnerim un izdarot abortu, sieviete varēs sadzīvot ar šo izvēli? Iespējams, ka jā, bet iespējams – ne.

Pamatā tas ir jautājums par attiecību kvalitāti. Ja tā ir laba un pat ja partneriem ir pretēji viedokļi, to var izrunāt.

Ja sieviete nav gatava bērniem, vīrietim būtu jāsadzird – kāpēc viņa nejūtas gatava?

Vai tas ir finansiālais stāvoklis, kas dara viņu bažīgu, vai sievietei ir svarīga karjera? Svarīgi, lai vīrietis ieklausās argumentos, kāpēc sieviete nav gatava šim mazulim,” risināt šo jautājumu atvērtu sarunu ceļā mudina psihoterapeits.