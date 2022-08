Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 22.08. līdz 28.08.

Pirmdiena, 22. augusts

Pulksten 0:35 Saule pāriet Jaunavas zīmē

Vārdadienu svin Rudīte, Everts

Dilstošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 25. diena no pulksten 0:04 – PĀRDOMU DIENA. Ļaujieties pārdomām, nesteidzīgām pastaigām vienatnē. Ieklausieties savā iekšējā balsī, izvērtējiet citu padomus. Izvairieties no steigas, spriedzes, konfliktiem, pārsteigumiem, arī no smagumu celšanas. Veiksmīga diena braucieniem, tirdzniecībai, tieslietām.

Pašsajūta. Attīriet no sārņiem garu un organismu. Ieteicama ārstnieciskā badošanās, masāža. Vēlami vingrojumi, kas palīdz atbrīvoties no emocionālā sasprindzinājuma. Jutīgi dzirdes orgāni.

Čika laiks: 1:06-3:29

Saule lec pulksten 6:11

Saule riet pulksten 20:40

Otrdiena, 23. augusts

Staļinisma un nacisma upuru atceres diena

1939. gadā slepeni Ribentropa un Molotova parakstītajā paktā Krievija un Vācija izlēma Latvijas likteni. Savukārt 50 gadus pēc tam 1989. gada 23. augustā vismaz divi miljoni cilvēku no trijām Baltijas valstīm – Lietuvas, Latvijas un Igaunijas – sadevās rokās, izveidojot dzīvu ķēdi vairāk nekā 600 km garumā. Baltijas ceļš savienoja visu šo valstu galvaspilsētas – Viļņu, Rīgu un Tallinu. Ar šo akciju pasaulei parādījām spēcīgu tautu gribu atjaunot Baltijas valstu neatkarību.

Vārdadienu svin Vitālijs, Ralfs, Valgudis

Dilstošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 26. diena no pulksten 0:51 – ATPŪTAS DIENA. Atturieties no aktivitātēm, neauglīgiem ķīviņiem un sarunām. Atpūtieties. Tiecieties tikai ar pašiem uzticamākajiem. Izvērtējot dzīvi, citu trūkumus, atšķiriet īstenību no šķietamības. Pastiprināta iespēja tikt apzagtam. Taupiet naudu. Nesāciet neko jaunu, radīsies tikai zaudējumi un kaitējumi.

Pašsajūta. Ieteicama badošanās, nomierinoša masāža. Atturieties no alkohola. Jutīgi krusti un āda.

Saule lec pulksten 6:13

Saule riet pulksten 20:37

Trešdiena 24. augusts

Bērtuļi, bišu diena Bērtuļi

Sena ziedojumu diena, kad kauj jēru vai aitu, svētki bitēm un biškopjiem. Bērtuļa dienu nereti sauc par āža dienu – tad bija jāvāra āža gaļa ar baltiem kāpostiem. Lai gan Bērtuļus tautas tradīcijās min kā rudzu sējas sākumu, tomēr pašos Bērtuļos sēt neiesaka, vien trīs dienas pirms vai trīs dienas pēc Bērtuļiem. Bērtuļos beidzās medus vasara, bet sākās brūkleņu laiks un sēņošana.

Ticējumi:

Ja bezdelīgas pazūd pirms Bērtuļiem – pirms Miķeļiem būs sniegs.

Ja Bērtuļos ir labs laiks, tāds pats būs visu rudeni.

Ja grib labus sīpolus – tie jārauj, vēlākais, Bērtuļa dienā.

Ja grib garšīgu brūkleņu ievārījumu, tā jāvāra no Bērtuļos lasītajām ogām.

Kristieši šajā dienā piemin Bartolomeju, kas ir viens no divpadsmit apustuļiem – Jēzus mācekļiem.

Vārdadienu svin Bērtulis, Boļeslavs

Dilstošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 27. diena no pulksten 1:53 – MEDITĀCIJU DIENA. Šī diena var sniegt intuitīvas atklāsmes. Ieteicams meditēt, uzklausīt vecākus cilvēkus un atdot parādus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena jebkurai darbībai, sevi pilnveidojot. Nelietojiet alkoholu. Nepārslogojiet kājas. Attīriet organismu, apmeklējiet baseinu.

Čika laiks: 12:40-16:09

Saule lec pulksten 6:15

Saule riet pulksten 20:34

Ceturtdiena, 25. augusts

Vārdadienu svin Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Patriks

Jauns mēness Lauvas zvaigznājā, kulminācija 27. augustā

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 28. diena no pulksten 3:08 – APCERES DIENA. Viena no labvēlīgākajām dienām ar ļoti harmonisku enerģētiku. Iespējama garīga apskaidrība. Ļaujieties apcerei. Meditācija veicina atklāsmi, rada tieksmi uz gaišiem, cēliem darbiem. Uzturiet labu garastāvokli, ielūkojieties sevī, kontrolējiet emocijas. Praktiska diena – varat iegādāties vērtīgas lietas, pirkt nekustamo īpašumu, sākt mājas remontu. Diena labvēlīga riskantiem pasākumiem, jauniem iesākumiem.

Pašsajūta. Ievērot mērenību it visā. Visjutīgākās – acis.

Saule lec pulksten 6:17

Saule riet pulksten 20:32

Piektdiena, 26. augusts

Vārdadienu svin Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs

Jauns mēness Lauvas zvaigznājā, kulminācija 27. augustā

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 29. diena no pulksten 4:27 – TUMSĪBAS DIENA Visbīstamākā Mēness diena. Kosmisko ilūziju laiks. Cilvēki kļūst gurdeni, enerģija izsīkst. Pareģojumi ir melīgi, nepatiesi. Grūti pretoties kārdinājumiem. Gavēņa, lūgšanu, grēku nožēlas laiks. Nesāciet, neplānojiet neko jaunu. Pārtrauciet virspusējus, ārišķīgus sakarus. Atbrīvojieties no uzmācīgiem, nekārtīgiem cilvēkiem, neķītrām domām, viltus draugiem. Šajā dienā ieteicams palikt mājās, aizdegt sveci. Izvairieties no tumšām telpām, duļķaina ūdens, netīrības un nekārtības apkārtējā vidē. Izvērtējiet mēneša laikā padarīto, izdariet secinājumus.

Pašsajūta. Veselības rezerves ierobežotas, īpaši vīriešiem. Attīriet organismu. Pirms gulētiešanas ieteicama duša. Jutīga taisnā un resnā zarna.

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 26. augusta pulksten 23:17 līdz 27. augusta pulksten 23:17

Čika laiks: 9:55-24:00

Saule lec pulksten 6:19

Saule riet pulksten 20:29

Sestdiena, 27. augusts

Vārdadienu svin Žanis, Jorens, Alens

Jauns mēness Jaunavas zvaigznājā, kulminācija pulksten 11:17

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram un solārijam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 30. diena no pulksten 5:49 – MĪLESTĪBAS diena. Pēc tam no pulksten 11:17 Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. Līdz 11:17 – mīlestības, grēku nožēlas un piedošanas diena, gana harmoniska – atkarībā no tā, kā katrs pratis nodzīvot šo Mēness ciklu. Nopietni sagatavojieties jaunam ciklam – attīriet domas un jūtas, atbrīvojieties no visa ļaunā, nevajadzīgiem uzslāņojumiem. Atrodiet laiku pārdomām. Veltiet mīlestību, rūpes, uzmanību tuviem cilvēkiem. Centieties sagādāt prieku, pabeidziet sāktos darbus, atdodiet visus parādus – gan garīgos, gan materiālos. Rūpīgi, kārtīgi iztīriet māju, sakopiet vidi.

Pašsajūta. Cilvēka organisma rezerves uz viszemākās līknes. Izbrīvējiet laiku atpūtai, vairāk uzturieties svaigā gaisā. Upurēšanās, atteikšanās diena, notiek pāreja uz jaunu ciklu.

Pēc pulksten 11:17 Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. Šajā dienā dzimušas idejas, sapņi un plāni ir ar lielu piepildīšanās potenciālu. Dienu veltiet tādām domām un plāniem, kas spēj apskaidrot garu un padarīt gaišāku dzīves ritmu. Pieskatiet domas un vēlmes – tās var piepildīties.

Pašsajūta. Nepārpūlieties! Dzīvības enerģija ir minimāla. Jo īpaši to izjūt vīrieši. Meditējiet, domas koncentrējiet uz gaismu. Pazemināta imunitāte. Jutīga galva, galvas smadzenes, seja, acis. Nelietojiet alkoholu un asus ēdienus!

Čika laiks: 0:00-3:25

Saule lec pulksten 6:21

Saule riet pulksten 20:27

Svētdiena, 28. augusts

Vārdadienu svin Auguste, Guste

Jauns mēness Jaunavas zvaigznājā, kulminācija 27. augustā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram un solārijam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 2. diena no pulksten 7:10 – PĀRBAUŽU DIENA. Laba diena pētījumiem, informācijas iegūšanai. Jaunus darbus nesāciet, pārdomājiet plānus un krājiet spēkus. Īpaša pārbaužu diena – varat pārbaudīt draugus, produktus. Kas izraisa nepatiku, tiem labāk neuzticieties. Varat lūgt žēlastību un piedošanu. Dāsnums sniegs augļus nākotnē. Nepiesavinieties otra īpašumu. Intuīcija nepievils. Neiesaistieties konfliktos, atturieties vētraini paust emocijas.

Pašsajūta. Nepārēdieties, neesiet skopi, alkatīgi. Varat sākt vingrošanas nodarbības.

Saule lec pulksten 6:23

Saule riet pulksten 20:24