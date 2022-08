Senioru festivāls “Zelta ritmi” šogad notiks 14. augustā - ar dziesmām, dejām un grupas “Sestā jūdze” koncertu

Festivāla “Zelta ritmi” mērķis ir iedvesmot dzīvot skaisti, aktīvi un priekpilni neatkarīgi no vecuma. Pasākumu katru gadu apmeklē tūkstošiem pensijas vecuma cilvēku no visas Latvijas, un tas notiks svētdienā, 14. augustā, no plkst. 11.00 līdz 16.00 skvērā aiz Mākslas muzeja.

““Zelta ritmi” ir pasākums, kurā tiek aktualizēti ģimenes vecākajai paaudzei svarīgie jautājumi – par veselību un aktīvu un priekpilnu dzīvi neatkarīgi no vecuma. Tāpēc festivāla programmā ir ne tikai vērienīgs koncerts, kurā sevi parādīs teju 200 seniori no visas Latvijas, bet arī tematiskas lekcijas, dažādi veselības mērījumi, fotostūris un citas aktivitātes,” stāsta festivāla “Zelta ritmi” organizatore, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Uzstāsies senioru kolektīvi no visas Latvijas un grupa “Sestā jūdze”

Koncertā piedalīsies dažāda novirziena senioru kolektīvi, kopā pulcējot ap 200 skatuves mākslinieku no visas Latvijas. Savas prasmes rādīs tādi kolektīvi kā Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords”, Valmieras Kultūras centra senioru vīru koris ”Baltie bērzi”, VEF Kultūras pils senioru deju kolektīvs “Sendancis”, Rīgas līnijdeju klubiņš “Country & More”, Gulbenes senioru līnijdeju grupas “Leno” un “Tagad”, Rīgas invalīdu apvienības “Aizvējš” līnijdeju kopa, Rīgas KC “Iļģuciems” sieviešu vokālais ansamblis “Krētas freskas” un citi. Koncertu vadīs aktieris Juris Hiršs un vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Koncerta laikā gaidāmi konkursi ar vērtīgām balvām, savukārt noslēgumā uzstāsies tautā iemīļotā kantrimūzikas grupa “Sestā jūdze”.

Veselības mērījumi un lekcijas

Dienas garumā gaidāmas speciālistu vadītas lekcijas, kā arī veselības mērījumi, kas būs pieejami bez maksas. Piemēram, “Latvijas aptieka” sadarbībā ar “Labākas dzirdes centru” nodrošinās videootoskopijas mērījumu ausīm, nosakot, vai tas ir sēra korķis vai dzirdes izmaiņas? Tāpat par dzirdes veselību notiks izglītojoša lekcija “Kā sākt dzirdēt labāk jau šodien?”, ko vadīs audiologopēdes Violeta Lonska un Ieva Reķēna. Speciālistes stāstīs par to, kā un kāpēc notiek dzirdes izmaiņas, ko darīt un ko nedarīt, lai dzirdei nekaitētu.

Festivāla apmeklētājiem “Latvijas Amerikas acu centrs” bez maksas nodrošinās acu spiediena mērījumu un acs tīklenes fotografēšanu. Acu iekšējā spiediena mērījums ļauj laikus atklāt un uzsākt terapiju glaukomas gadījumā. Nepamanītas un neārstētas acu slimības var radīt neatgriezeniskus acu veselības bojājumus un redzes zudumu. Savukārt tīklenes apskate un fotografēšana sniedz iespēju atklāt acu slimības jau agrīnā stadijā un novērot izmaiņas dinamikā. Ar lekciju par izplatītākajām redzes problēmām un slimībām pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas pasākumā piedalīsies “Latvijas Amerikas acu centra” ārste rezidente oftalmoloģijā Dr. Olita Lūse.

Radošās darbnīcas, brīvdabas kafejnīca un iepirkšanās

Festivāla apmeklētāju ērtībām pasākumā darbosies arī brīvdabas kafejnīcas un būs iespēja mākslinieciski izpausties radošajās darbnīcās. Tāpat pasākumā būs iespēja iegādāties higiēnas preces par īpaši zemām cenām, kā arī saņemt individuālu farmaceita konsultāciju.

Vairāk informācijas – www.zeltaritmi.lv.