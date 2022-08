Bieži vien cilvēki sapņus cenšas izskaidrot zinātniski, taču sapņa pasauli nevar pakļaut zinātniskiem pētījumiem, jo, lai gan ir iespējams izpētīt sapņu fizioloģisko izcelsmi, pats redzētais sapnis pat mūsu gadsimtā gan cilvēkiem, gan zinātniekiem ir mīkla.

Kādēļ sapnī redzam tieši to, ko redzam, un kā to saprast? Ko sapnis cenšas sapņotājam pateikt? Šie jautājumi, šķiet, ir tikpat seni kā cilvēce un katrā vēsturiskā laika posmā cilvēki ir meklējuši atbildes uz tiem.

Cilvēki cenšas uzzināt sava sapņa nozīmi tikai tad, kad tas ir bijis satraucošs, nozīmīgs pašam sapņotājam un, jā, sapnis ir veids, kādā ar cilvēku sazinās viņa paša zemapziņa un šis vēstījums var iedot svarīgu pavērsienu cilvēka reālajā dzīvē.

Turklāt sapnis bieži vien neatlaidīgi cenšas cilvēkam atgādināt par viņa nomoda sapņiem, kurus dzīvē ir nepieciešams īstenot. Sapnis var atnākt pie sapņotāja, kā resurss, lai uzlabotu savu nomoda dzīvi, un tad ir svarīgi šo sapni izprast un saskatīt tā unikālo vēstījumu.

Daudzās sabiedrībās ir profesionāli sapņu tulki, kas, izmantojot reliģiskas, maģiskas vai medicīniskas teorijas, mēģina izskaidrot savu klientu sapņus. Brahmaņu oneirokritiķi Indijā, "om myoshi" Japānā, hasidistu rabīni Eiropā, Ēģiptes "pa-heri-tep", sengrieķu inkubācijas kultu priesteri un mūsdienu psihoterapeiti darbojās kā sapņu tulkotāji savu kultūru sistēmās. Ir publicētas neskaitāmas sapņu grāmatas, kur mēģināts rast objektīvu saistību starp sapņu tēliem un specifiskiem objektiem, darbībām vai emocijām nomoda stāvoklī. Un tomēr – sapnis paliek kā mīkla, kuru cilvēks cenšas atminēt katru reizi, satiekoties ar to.

Ir svarīgi atcerēties, ka sapnis katram cilvēkam ir unikāls un tajā esošo simbolu tulkojumam ir nozīme tikai no paša sapņotāja skatu punkta. Tāpēc bieži var gadīties, ka, meklējot sapņa skaidrojumu populārajos sapņu tulkošanas portālos vai grāmatās, atrastā simbola tulkojums sapņotājam var sagādāt vilšanos.

Psihodrāmas terapeiti saviem klientiem iesaka, pirmkārt, pievērst uzmanību tam, kā tu pats jūties pēc pamošanās no sapņa un kādas emocijas tas tevī ir raisījis, un tikai tad ķerties klāt simbolu un notikumu skaidrošanai sapnī, atceroties, ka šis skaidrojums būs unikāls vēstījums sapņotājam no viņa paša zemapziņas.

Darbība ir viens no iespējamajiem sapņa izpētes veidiem, kuru izmanto psihodrāmā. Satiekoties ar sapni "šeit un tagad", izmantojot psihodrāmas pamattehniku – lomu maiņu –, sapņotājs var noskaidrot gan sapņu tēlu, gan paša sapņa ziņu, kuru tas nes. Te mēs runājam par konkrēta sapņa izpēti konkrēta cilvēka dzīvē, pasaulē, jo psihodrāmā sapņus netulko un interpretāciju veic pats sapņotājs, psihodramatists rada vidi un dod iespēju klientam satikties ar sapni nomodā.

Turklāt psihodrāmā ir vairāki veidi, kā strādāt ar sapni. Kad Jakobs Levi Moreno (Jacob Levy Moreno) radīja psihodrāmas teoriju, viņš teica, ka cilvēks ir Dievs, jo Dievs radīja pasauli un cilvēku pēc savas līdzības, dodot cilvēkam iespēju radīt pasauli ap sevi un sevī, līdz ar to padarot cilvēku par dievišķu. Cilvēka pasaule sastāv no dienas un nakts, no apzinātā un neapzinātā, no miega un nomoda. Līdz ar to sapnis ir kā dievišķā daļa, kurš nes sevī ļoti būtisku informāciju.

Tā kā Moreno idejas savām metodēm ir smēlies gan antīkajā filozofijā, gan dažādās reliģijās, gan literatūrā, mākslā, dramaturģijā, psiholoģijā un medicīnā, tad arī uz sapņa fenomenu viņš skatījās ļoti daudzpusīgi. Sapnis ir kā viena no cilvēka realitātēm, kurā ir vērts ielūkoties, to izpētīt un atklāt tur esošo informāciju, jo tā var būt ļoti nozīmīga un noderīga cilvēkam un, iespējams, pat cilvēcei, jo, kā ir dzirdēts, sapņos nosapņoti vairāki zinātniski atklājumi.

Moreno institūta Latvijā direktore Jolanta Baltiņa akcentē, ka sapņi sniedz cilvēkam svarīgu informāciju un ir resurss, atgādinot J.L. Moreno teikto par sapņiem – cik svarīgi ir palīdzēt cilvēkam būt drosmīgam, lai viņš atļautos sapņot sapņus, kas sniedzas pāri sapņiem. “Tas vienmēr ir brīnums, cik dziļi transformējošas var būt psihodrāmas metodes it īpaši strādājot ar neapzināto - cilvēka zemapziņu un sapņiem”, uzsver Jolanta Baltiņa.

Pavisam drīz, 19. – 21. augustā, notiks starptautiskā Baltijas Moreno dienu konference “Sapnis sapnī”. Tajā ik viens interesents trīs dienu laikā varēs iepazīties ar psihodrāmas piedāvātajām metodēm, kā strādāt ar sapņiem, ko redzam miegā un, kā aktualizēt savas dvēseles sapņus, lai tie kļūtu mums par resursu ikdienas dzīvē un palīdzētu sasniegt savus mērķus.

Foto: Publicitātes foto

Kopā 14 meistarklasēs un lekcijā, kuras sniegs vadošie Pasaules un pašmāju psihodrāmas psihoterapijas speciālisti, būs iespēja iepazīties ar tehnikām, kā aktualizēt, izzināt un paņemt labāko no sava sapņa, lai ikdienas dzīvi padarītu jēgpilnāku un aizraujošāku.

Vairāk informācijas par konferenci un reģistrācija - https://psihodrama.lv/lv/conference/.