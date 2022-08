Kā veiksmīgi saplānot ģimenes brīvdienas?

Izlemiet, kur doties kopā ar ģimeni

Jāatrod tāda vieta, kura atbilst visu ģimenes locekļu gaumei. Izvēlēties visai ģimenei atbilstošas brīvdienas nav viegli. Ir tik daudz dažādu lietu, kas jāpatur prātā: par to, kādu pieredzi vēlaties gūt, cik daudz līdzekļu esat gatavi tam atvēlēt, galu galā jāsaskaņo gan vecāku, gan bērnu intereses. Labākais ir saprast - ko jums patīk darīt kopā. Ja bērni ir pietiekami veci, arī viņu ieteikumi un intereses ir jāņem vērā, tādējādi salāgojot visu intereses nonāksiet pie atbilstošākā ģimenes kopsaucēja. Ikviens var balsot, vai arī jūs varat pieņemt lēmumu, pamatojoties uz citiem svarīgiem faktoriem, piemēram, budžetu. Šis process ikvienam radīs kopuma sajūtu. Ziniet, ka, lai gan katrs nevar iegūt to, ko vēlas, taču kompromiss būs panākts .

Plānojiet datumus

Gada laikam ir nozīme ceļojumos, jo cenas, laikapstākļi un cilvēku skaits atšķiras atkarībā no galamērķa ziemas un vasaras sezonas. Daudzas ģimenes dod priekšroku ceļošanai vasarā, kad daudzās vietās ir ‘’karstā sezona’’. Vasara ir arī lielisks laiks ceļošanai, jo bērniem ir vasaras brīvdienas . Vēl viena iespēja ir pavasara brīvlaiks vai ziemas brīvlaiks. Kopumā, ja vēlaties ietaupīt naudu, ceļojiet ‘’klusajā sezonā’’. Profesionāļa padoms. Vecākiem, kuriem saspringtā atvaļinājumu grafika dēļ nav citas izvēles, kā vien ceļojumu ieplānot bērnus mācību gada vidū, plānojiet to kopā ar bērna skolotājiem, lai viņi pirms aizbraukšanas varētu veikt neatliekamākos darbus un tas neiespaidotu bērnu sekmes. Izvairieties no ceļojumu plānošanas skolēnu mācību pārbaudes laikā.

Plānojiet budžetu

Vai neesat pārliecināts, ar ko sākt, plānojot ģimenes brīvdienas? Budžeta plānošana palīdzēs sasniegt zināmu progresu. Šajā sakarā jums ir jāizlemj, cik daudz esat gatavs tērēt. Ja tieši tagad ir sapņu virzienam labas cenas biļetēm vai izdevīgs naktsmītnes piedāvājums, tad ir iespēja aizņemties tiešsaistē trūkstošo summu. Pirms dodaties ceļojuma, padomājiet, vai līdzekļi būs pietiekoši. Aizņemties tiešsaistē var būt apdomīgs lēmums, lai nenokļūtu nepatīkamās situācijās ! Pamata lietas, kurām būtu jāieplāno budžets, ir sekojošas:

Transports (biļetes, degvielas izmaksas)

Automašīnas noma vai taksometra izmaksas

Naktsmītnes (Ģimenes ceļošanai ir jāizvēlas viesnīca, kūrorts, villa vai cita naktsmītne ar atbilstošām ērtībām)

Ēdināšana (Ceļošana ir lieliska iespēja gūt kulināro pieredzi, tāpēc apmeklējiet dažus restorānus, kas piedāvā reģiona ēdienus. Bet, ja jums ir izvēlīgi ēdāji, pārliecinieties, ka ēdienkartē ir iekļauti arī klasiski ēdieni)

Ekskursijas un aktivitātes

Suvenīri

Izklaidēties kopā. Rezervējiet kopējas aktivitātes. Tāpat kā ir svarīgi iepriekš rezervēt ceļojumu, ir svarīgi arī plānot aktivitātes un ekskursijas pēc iespējas agrāk. Iesaistiet savus bērnus šajā procesā, uzzinot viņu viedokli par to, ko viņi vēlētos darīt. Tas var atturēt jūs no liekiem tēriņiem .

Nepārplānojiet. Nav nekā sliktāka, kā pamosties atvaļinājumā un apzināties, ceļojums Jums rada spriedzi . Nebeidzama maltīšu rezervācija, ekskursijas gida pavadībā un noteikta laika muzeja apmeklējumi var padarīt pat pieaugušos satrauktus. Nesāciet savu maršrutu rītausmā, jo tas nav piemērots pusaudžiem, kuri vēlas ilgāk pagulēt, vai mazākiem bērniem, kuri vēlas laiku paspēlēties pirms iekāpšanas automašīnā.

Lai jauks ceļojums !