Matu krāsu veidi – kuru labāk izvēlēties?

Dabiskās matu krāsas

Dabiskās matu krāsas izgatavotas bez amonjaka, parabēniem, minerāleļļām, silikoniem un citām matiem nedraudzīgām vielām.

To pamatā ir ekoloģiskas augu sastāvdaļas un farmaceitiskās kategorijas krāsvielas, kas ne tikai veic matu krāsas maiņu, bet arī aizsargā matus un galvas ādu. Dabiskās matu krāsas atkarībā no to formulas var būt gan ilgnoturīgas, gan ar īslaicīgu noturību.

Tāpat šajā kategorijā ietilpst dabiskās matu krāsas uz hennas bāzes. Tās ir 100% dabiskas augu izcelsmes matu krāsas, kas izgatavotas pēc ājurvēdas receptes. Šāda krāsa nekaitē matiem un galvas ādai, kā arī neizraisa alerģiju.

Pareizi lietojot un ievērojot visas ražotāja norādes, dabiskās matu krāsas spēj nodrošināt izteiksmīgu un skaistu toni, kas saglabājas pietiekami ilgi.

Profesionālās matu krāsas

Profesionālās matu krāsas ir vienas no pieprasītākajām un biežāk lietotajām, jo tām ir augsta krāsošanas efektivitāte un plašs toņu klāsts. To sastāvs gan atšķiras no dabiskajiem produktiem, tajā nereti iekļautas agresīvākas sastāvdaļas, kas arī var izraisīt alerģisku reakciju. Tomēr šādi gadījumi ir ļoti reti. Lai to noskaidrotu, pirms krāsošanas ieteicams veikt alerģijas testu, uzklājot krāsu uz neliela laukuma. Ar profesionālām matu krāsām nerekomendē krāsot matus personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Ja ir laba profesionālo krāsu panesība, tad tā ir lieliska izvēle, lai iegūtu efektīgu, modernu un ilgnoturīgu krāsojumu. Ar šādiem produktiem arī visbiežāk strādā frizieri salonos. Te gan jāmin, ka ir atšķirība starp profesionālajiem produktiem, kas paredzēti plašam klientu lokam, un tiem, kurus izmanto salonu speciālisti. Veikalā pieejamajos iepakojumos jau ir iekļauts viss krāsas sajaukšanai nepieciešamais, bet frizieriem parasti pieejamas krāsas un krāsu attīstītāji kā atsevišķi produkti, lai precīzi varētu pielāgot krāsas stiprumu un intensitāti, kas ne vienmēr ir iespējams ar produktiem, kuri jau ir gatavā komplektācijā.



Uzticamas profesionālās matu krāsas, kas paredzētas plašam klientu lokam un lietošanai mājās, var iegādāties veikalos DOUGLAS un interneta veikalā.

Permanentās un semi-permanentās krāsas

Profesionālās matu krāsas ir pieejamas ar ilgstošu krāsas noturību (permanentās), jo tās iekļūst dziļi matu šķiedrās un nav noņemamas, ja vien neizmanto balinātāju. Tāpēc, ja mati pareizi tiek kopti ar krāsu saudzējošu kosmētiku, tad skaists krāsojums var saglabāties pat vairākus mēnešus, kamēr krāsa nepaliek blāvāka un neataug saknes. Tad nepieciešama krāsas atjaunošana.

Pieejamas arī profesionālās krāsas ar īslaicīgu noturību (semi-permanentās), kuras paliek tikai uz mata virskārtas un paredzētas skaista toņa radīšanai uz noteiktu laiku – parasti līdz 15-30 mazgāšanas reizēm. Tās biežāk izmanto jaunieši, lai izmēģinātu spilgtākus un pamanāmākus matu toņus. Šī ir arī laba izvēle, ja nevēlas atteikties no dabiskās matu krāsas, bet tomēr izmēģināt citu krāsojumu uz laiku.

Matu balinātājs

Lai iegūtu skaistu un izteikti blondu matu krāsu, ja dabiskā krāsa ir tumšāka, tad viens no efektīvākajiem veidiem ir matu apstrāde ar balinātāju. Ar matu balinātāja palīdzību iespējams mainīt matu krāsu pat par 8 toņiem, kas nav iespējams ar parastajām gaišajām matu krāsām. Jāņem vērā, ka balināšana ir diezgan agresīva metode un atstāj uz matu struktūru negatīvu ietekmi. Mati kļūst trauslāki un sausāki. Kā arī pareiza un droša balināšana prasa iemaņas, tāpēc drošāk to uzticēt frizierim salonā. Pēc matu apstrādes ar balinātāju tie ir īpaši jālutina un jākopj ar atjaunojošiem, barojošiem un aizsargājošiem līdzekļiem.

Matu krāsas sirmiem matiem

Matu krāsas sirmiem matiem atrodamas gan profesionālo, gan dabisko matu krāsu klāstā, tāpēc vienmēr jāseko norādēm uz krāsas iepakojuma, lai uzzinātu, vai konkrētā krāsa ir efektīva arī sirmu matu krāsošanai. Atkarībā no tā, vai sirmi ir visi mati vai tikai šķipsnas, jāievēro ražotāja norādes attiecībā uz krāsošanas procesu un krāsas turēšanas laiku. Atkarībā no izvēlētā krāsas veida arī jāatceras par alerģijas testu un citiem piesardzības pasākumiem krāsošanas laikā. Jāņem vērā, ka sirmu matu uzņēmība pret krāsu un tās noturību var atšķirties katram individuāli. Krāsa arī var ātrāk zaudēt savu intensitāti. Tāpēc ir vērts izmēģināt dažādas sirmiem matiem paredzētas krāsas, lai atrastu sev piemērotāko produktu ar teicamu toni un atbilstošu noturību.

