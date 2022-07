Padomi, lai āda starotu gan svētkos, gan ikdienā

Pilnā sparā rit kāzu laiks un notiek dažādi brīvdabas pasākumi. Lai uz svarīgiem notikumiem un ikdienā āda izskatītos svaiga un starojoša, par to ir jārūpējas katru dienu, to labi attīrot un rūpējoties par to ar savam ādas tipam atbilstošu krēmu, uzsver farmaceite L. Graudiņa. Starojošas ādas pamatā ir regulāra ādas mitrināšana, lietojot gan mitrinošus sejas ādas kopšanas līdzekļus, gan arī pietiekošu ūdens daudzumu ikdienā. Mūsu ādas mirdzumu ietekmē arī ikdiena un dzīvesveids – ja mūsu dzīvē ir daudz stresa, nepietiekams miega daudzums un mazkustīgs dzīvesveids, tas veicinās ādas blāvumu, pelēku un neveselīgu tās izskatu.



Vasarā īpaši liela nozīme ir ādas aizsardzībai no saules stariem. Neaizmirstiet šo svarīgo soli nedz ikdienā, nedz svētku un dažādu pasākumu reizēs!

Kas palīdzēs ādai starot?

Ja ikdienā ir sanācis paslinkot ar saviem ādas kopšanas rituāliem, tad varam izmantot līdzekļus, kas var palīdzēt mūsu ādai izskatīties starojošai un skaistai nozīmīgajās dienās – kāzās, dzimšanas dienās un citos pasākumos! Ādai izskatīties mirdzoši palīdz dažādi krēmi un dažāda veida maskas – gan intensīvi mitrinošas, gan tādas, kas ādu papildus pabaros ar skābekli, gan arī maskas, kas palīdzēs ādai izskatīties mirdzošai. C vitamīnu saturoši krēmi un serumi arī būs tie, kas palīdzēs uzlabot mūsu ādas izskatu, to padarot gaišāku un starojošāku. Taču jāņem vērā, ka tos ir jāsāk lietot jau krietnu laiciņu pirms svētkiem un nozīmīgajiem pasākumiem, lai sasniegtu vēlamo efektu, skaidro L. Graudiņa.



Lai arī īpaši labi izskatīties vēlamies tieši mums nozīmīgu pasākumu laikā, rūpējoties par savu ādu ikdienā, mēs katru dienu varam justies kā svētkos. Tādēļ svarīgi atcerēties regulāri attīrīt ādu, izmantot savam ādas tipam atbilstošus krēmus un serumus, reizi nedēļā palutināt savu ādu ar kādu masku vai izmantot kādu vasarai piemērotu pīlingu, kas palīdzēs atbrīvoties no vecajām ādas šūnām. Āda noteikti būs pateicīga arī, ja pietiekami izgulēsieties, lietosiet uzturā mazāk saldu un treknu ēdienu, samazināsiet stresa līmeni un pavadīsiet laiku svaigā gaisā. Sabalansēts uzturs arī būs viens no faktoriem, kas veicinās to, ka ādai izskatīsies veselīga un skaista. Savukārt vitamīni, kas palīdzēs ādai izskatīties labi, ir A un E vitamīns, kā arī biotīnu un kolagēnu saturoši līdzekļi.

Foto: Publicitātes

Iepērcies šeit.

Pirms un pēc grima

Lai uzklātais grims izskatītos pēc iesējas labāk, zem tā noteikti derēs krēmi, serumi un arī maskas, kas sniedz mitrinošo efektu, jo grims vislabāk gan klāsies, gan turēsies uz labi mitrinātas ādas.



Savukārt grima notīrīšanai derēs ikdienā lietojamais sejas attīrīšanas līdzeklis, taču, ja ir izmantota ūdens noturīgā kosmētika, tad tās noņemšanai noteikti noderēs divfāžu kosmētikas noņemšanas līdzeklis, uzsver BENU Aptiekas farmaceite. Eļļas fāze šajā līdzeklī atvieglos tieši ūdens noturīgās kosmētikas noņemšanu. Pēc kosmētikas noņemšanas uz ādas ļoti ieteicams uzklāt kādu mitrinošu krēmu vai masku. Masku var izvēlēties arī tādu, ko var atstāt visas nakts garumā.



Nebijušas atlaides BENU e-Aptiekā!



Tikai četras dienas, no 20. līdz 23. jūlijam, BENU e-Aptiekā 40% atlaide visiem zīmola BIODERMA, kā arī Eucerin, Vichy, Uriage un Livsane produktiem!



Neaizmirsti arī par ādas aizsardzību! Šajās dienās 50% atlaides saules kosmētikai!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar BENU aptieku