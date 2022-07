Vai zīda spilvendrānas sniedz patiesu ieguvumu ādai un matiem?

Skaistumkopšanas produkti, kas iedarbojas nakts laikā, sola paveikt dubultu darbu, kamēr jūs guļat, tikmēr zīda spilvendrānas tiek cildinātas par nopietniem ieguvumiem skaistumam, piemēram, grumbu, sašķelto matu galu un matu pūkošanās mazināšanu.

Bet vai zīda gultasveļa patiešām var būt ceļš pretī gludākai ādai un labākiem matiem?

Īsumā, jā – zīda spilvendrānas patiešām var radīt atšķirību.

Pēc tam, kad mūsu Douglas skaistuma eksperti bija testējuši zīda spilvendrānas, daudzi sāka gulēt greznā gultasveļā un tagad ir pārliecināti zīda spilvendrānu piekritēji, apgalvojot: „Sapratu, ka manas lētās spilvendrānas ir īstais slikto matu dienu vaininieks.”

To apgalvojot, protams, zīda spilvendrānas nav risinājums visām jūsu skaistuma likstām: mēs runājām ar dermatologiem, lai iegūtu izpratni par to, kādus ieguvumus skaistumam patiešām var sagaidīt no zīda spilvendrānām un kādi ir tikai iedomāti.

Galvenie jautājumi par zīda spilvendrānām

1. Vai zīda spilvendrānas var novērst grumbas?

Ticiet vai nē, tās to tiešām var!

„Gluda virsma ar ļoti nelielu berzi” nozīmē, ka āda tiek mazāk noslogota nekā ar tradicionālo kokvilnas spilvendrānu. Mēs iegūstam „nospiedumu grumbas” no gulēšanas uz sāniem/sejas, tad kāpēc gan lai tās nebūtu mazākas, guļot uz zīda. Pētījumi liecina, ka berze no grozīšanās uz sāniem, var izraisīt ādas rievas, bet zīdaini gluda virsma var samazināt šo efektu ilgtermiņā.

2. Vai zīda spilvendrānas var novērst matu pūkošanos?

Jā! Pateicoties zīda izteikti gludajai struktūrai, mati slīd pār to bez berzes, kas nozīmē, ka jums būs mazāka iespēja mosties ar pūkainiem matiem, kas ir savēlušies, vai sagulētiem matiem, kamēr kokvilna nakts laikā var aizķert matus un sapiņķēt tos.

Gulēšana uz zīda ir noslēpums, ko sievietes ar veidotiem un cirtainiem matiem izmanto gadiem ilgi, lai saglabātu frizūru, piemēram, bizes ilgāk bez papildu pūkošanās.

3. Vai zīda spilvendrānas saglabā ādu mitrinātu?

Pateicoties īpaši gludajai struktūrai, tā tiešām ir patiesība.

Zīda gludums nozīmē, ka tas mazāk absorbē mitrumu no ādas, saglabājot ādu maigu un neatņemot tai vērtīgo mitrumu.

Tas padara zīda spilvendrānas lieliski piemērotas ikvienam ar sausiem matiem (vai lietošanai sausajos ziemas mēnešos).

4. Vai zīda spilvendrānas saglabā matus veselīgus?

Dažos veidos – jā: tās palīdz saglabāt matus mitrinātus, zīds var palīdzēt trausliem matiem.

Kokvilna ir poraināka nekā zīds, tāpēc parastās spilvendrānas absorbē matu mitrumu, kamēr zīds atstāj šo mitrumu tur, kur tam jābūt – jūsu matos. Tas nozīmē, ja jums ir sausi mati vai plēkšņaina galvas ādas, zīda spilvendrāna būs kā dieva sūtīts risinājums.

5. Vai zīda spilvendrānas regulē temperatūru?

Zīds var nebūt visatvēsinošākā gultas veļas izvēle, bet tas noteikti regulē temperatūru. Zīda šķiedrām piemīt dabiskas temperatūru regulējošas īpašības.

Atšķirībā no kokvilnas, kas absorbē mitrumu, zīds to atvaira, lai sniegtu sausu un vēsu sajūtu visu nakti.

6. Vai zīda spilvendrānas var novērst akni?

Nav teikts. Tā ir taisnība, ka zīds neabsorbē tik daudz mitrumu kā kokvilna, bet jums nevajadzētu gaidīt, ka tas likvidēs akni vai novērsīs ādas nepilnības.

Tā vietā, ja ciešat no ādas nepilnībām vai pieaugušo aknes, labāk ieviesiet akni attīrošu ādas kopšanas režīmu (un pārtrauciet aiztikt seju (ar netīrām rokām)!).

7. Vai zīda spilvendrānas ir dabīgi hipoalerģiskas?

Ja vien alerģijas nav tieši saistītas ar gultas veļu, nepaļaujieties uz to. Apgalvojumi, ka zīds ir dabiski hipoalerģisks nav atbilstoši vairumam cilvēku.

Ja ciešat no alerģijām, izmēģiniet lietot gultas matrača aizsargu, lai bloķētu alergēnus un apkārtējās vides kairinājumus, un regulāri mazgājiet gultas veļu.

8. Vai aminoskābes zīda spilvendrānās uzlabo jūsu ādu?

Nē. Lai gan zīds satur aminoskābes un dabīgo proteīnu (un aminoskābes ir lieliskas ādas kopšanai), tās nevar pārnest no spilvendrānas uz ādu jebkādiem izmērāmiem ieguvumiem.

9. Vai zīda spilvendrānas var novērst sašķeltus matu galus?

Zīda slideni gludā tekstūra novērsīs matu mezglus un pūkošanos, bet nevar novērst matu lūšanu un bojājumus kopumā.

Tā vietā lietojiet dziļas iedarbības balzamu un regulāri apgrieziet sašķeltos matu galus.

10. Vai zīda spilvendrānas der pret novecošanos?

It kā. Zīda spilvendrānas var samazināt grumbas un uzlabot ādas mitrināšanu, liekot tai izskatīties jauneklīgākai. Bet, ja mērķis ir pretnovecošanās, atcerieties, ka sīkās grumbiņas un grumbas veido tikai 5 procentus no sejas. Tas nozīmē, ka jums nāksies novērst arī blāvas ādas pazīmes un nevienmērīgu ādas toni ar pareizajiem ādas kopšanas produktiem un procedūrām.

Tātad: Vai zīda spilvendrānas patiešām var radīt atšķirību?

Rezumējot – jā: zīda spilvendrānas var uzlabot mitruma līmeni ādā un matos, novērst sīkās grumbas un grumbiņas, tāpēc jūsu mati būs gludāki un nepūkosies ik rītu. Taču negaidiet maģiskus rezultātus.

Zīds ir grezns, delikāts audums, un pret matiem mums jāizturas tāpat: matu šķiedras ir mūsu unikālais, krāšņais audums, kas aug no galvas. Tie noteikti ir pelnījuši to labāko kopšanu!

