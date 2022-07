Sliktās asinis, no masturbēšanas rodas spalvainas rokas un citi populārākie stereotipi par seksualitāti

Strādājot ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem jau astoto gadu, Kubuliņa novērojusi, ka pārsteidzošā kārtā daļa izplatītāko mītu laika gaitā nav mainījušies. "Bieži vien tie pat nav mīti, bet gan lietas, par ko jaunieši vispār nav aizdomājušies, neviens ar viņiem par to nav runājis un viņiem ir vienkārši elementārs zināšanu trūkums."

No masturbācijas nerodas spalvainas rokas

Jaunāki zēni mēdz daudz uztraukties par sava ķermeņa izmaiņām, īpaši dzimumlocekli, piemēram, par to, kas ir normāli saistībā ar tā izmēru, pašapmierināšanos u.tml. Joprojām izskan apgalvojumi, ka pašapmierināties ir kaitīgi. "Piemēram, kāds izmet joku: ja tu daudz masturbēsi, būs spalvainas rokas."

Daļa skolēnu arī nezina, kā pareizi ievērot intīmo higiēnu un aprūpēt savus dzimumorgānus.

Mēnešreižu laikā nav tikai jāsēž dīvānā

Savukārt daļai meiteņu ir vāja izpratne par menstruācijām un to ciklu. Arī tas var radīt dažādus pārpratumus vai mītus, piemēram, to, ka mēnešreižu laikā vispār nedrīkst sportot un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

"Kaut gan pēc būtības tas vairāk atkarīgs no pašsajūtas. Nav tā, ka mēnešreižu laikā nedrīkst nekur iet un neko darīt, bet ir jāsēž tikai mājās. Tieši otrādi - fiziskas aktivitātes var uzlabot pašsajūtu. Protam, ja gribas sēdēt mājās dīvānā un atpūsties, tad tā arī var darīt! Bet kopumā tas nav ierobežojošs faktors."

Sliktās asinis

Meiteņu vidū joprojām ir izplatīts mīts, ka menstruācijas saistītas ar sliktajām asinīm. Vadot meiteņu pubertātes nodarbības un vaicājot par mēnešreižu norisi, regulāri dzirdamas atbildes, ka mēnešreižu laikā ķermenis attīrās no sliktajām asinīm. Reiz meitenes pajokoja, ka puiši ēd vēl vairāk visādu kaitīgu vielu, draņķu, čipsu, ķīmisko konfekšu, tāpēc viņiem attīrīšanās būtu vēl vairāk nepieciešama nekā meitenēm.

Dzirdot šādus viedokļus, speciāliste skaidro, ka mēnešreižu asinis ir daļa no meiteņu reproduktīvā cikla un tās noteikti nav sliktās asinis. Tieši pretēji - tas ir veids, kā ķermenis nodrošina visu nepieciešamo un labāko auglim, kad iestājas grūtniecība.

Uzskats par sliktajām asinīm varētu būt saistītas ar sabiedrībā valdošo diētu un attīrīšanos (detoksu) izpratni un kultūru. Valda priekšstats, ka ķermenī ir sliktās vielas, no kā jāattīrās. Taču mūsu aknas un citi orgāni lieliski jau pilda šo funkciju pašu par sevi.

Īsti nezina, kā iestājas grūtniecība

Runājot par vecākiem pusaudžiem un seksuālām attiecībām, daļai jauniešu ir zināšanu un izpratnes trūkums par to, kā īsti notiek grūtniecības iestāšanās, kurā menstruālā cikla brīdī tas var un nevar notikt.

Tāpat var būt radušies priekšstati, ka prezervatīvs nav nemaz tik drošs izsargāšanās līdzeklis, jo tas var saplīst.

Greizs priekšstats no pornogrāfijas

Jauniešu vidū valda arī dažādi mīti saistībā ar savstarpējām attiecībām, piemēram, šķiet: ja ir romantiskas attiecības, tad noteikti jābūt arī seksuālām attiecībām.

Mūsdienās ir pieejams internets, un ir liela atšķirība jauniešu zināšanās saistībā ar to, kādā interneta burbulī jaunietis nokļūst un kāda informācija līdz viņam nonāk.

Ja jaunieši skatās pornogrāfiju, no tās var rasties ļoti daudz mītu par to, kā notiek seksuālas attiecības. Bet, ja jaunietis iegūst adekvātu un pamatotu informāciju par seksualitāti, tad viņa izpratne ir laba un viņš var pat nenonākt līdz maldīgiem mītiem.

Pietrūkst seksuālās izglītības

Vērtējot pusaudžu un jauniešu zināšanas par savu ķermeni un seksualitāti, Kubuliņa atgādināja, ka veselības izglītība šobrīd skolās nav pietiekamā līmenī. Īpaši tas attiecas uz attālināto mācību laiku. Trūka gan resursu, gan kompetences, lai skolas varētu pilnvērtīgi īstenot veselības mācību ne tikai par seksuālo un reproduktīvo jomu, bet arī par veselību kopumā, tostarp mentālo jeb psihisko veselību un savstarpējām attiecībām.

Ir skolas, kurās strādā labi, zinoši un spējīgi pedagogi, kas stāsta jauniešiem par šīm tēmām, bet diemžēl ir arī tādas izglītības iestādes, kurās šādu skolotāju nav, speciāliste izteica vērtējumu pēc savas pieredzes, darbojoties ar skolēniem nodarbībās.

Skolotājam jāzina, ko un kā runāt

Lai ar bērniem un jauniešiem par to runātu, nepieciešami divi aspekti. Pirmkārt, atbilstošas un mūsdienīgas zināšanas. Diemžēl daļa skolotāju ir vecāka gada gājuma un ieguvuši izglītību pirms vairākiem gadu desmitiem, līdz ar to viņiem var nebūt jaunāko datu.

Otrkārt, skolotājiem ir arī jāspēj un jāprot brīvi un adekvāti runāt par cilvēka ķermeni un seksualitāti klases priekšā. Būtu labi, ja katrā skolā būtu vismaz pāris speciālistu, kas par to varētu runāt. Rietumeiropas skolās visi pedagogi esot sagatavoti šajā ziņā.

Ja trūkst pamatzināšanu, var parādīties mīti

Kopumā nevarētu teikt, ka visiem Latvijas jauniešiem ir pietiekami labas pamata zināšanas par savu ķermeni, pubertātes un dzimumbrieduma procesiem, reproduktīvo veselību un seksualitāti. "Ja zināšanas nav pietiekamas un trūkst bāzes zināšanu, jebkura informācija, kas parādās, var radīt mītus, pārpratumus vai nepareizu informāciju."

Sarkst, bālē un ķiķina

Vaicāta, cik droši jaunieši nodarbībās runā par savu seksualitāti, Kubuliņa norādīja, ka kvalitatīvai seksuālai izglītībai jānodrošina tas, ka skolēniem nodarbību laikā nav jākautrējas. Jānodrošina tāda atmosfēra, kurā jaunieši nekautrējas, bet jūtas droši un zina, ka jebkas, ko viņi pateiks vai pajautās, neizsauks nekāda veida nosodījumu.

Būtu labi, ja nodarbības vadītāji atgādinātu, ka nav muļķīgu jautājumu, bet visi jautājumi ir pilnīgi normāli un pamatoti.

Ja nodarbības vadītājs pret savu tēmu izturas normāli (kā pret daļu no cilvēku dzīves un ķermeņa), tad arī jaunieši parasti to tā uztver. "Tas novērš sarkšanu, bālēšanu." Tāpat jauniešiem samazinās vēlme pasmieties un ķiķināt. Sagatavojot pedagogus šo tēmu pasniegšanā, tiek uzsvērts, ka tā ir normāla tēma, un tā par to arī jārunā ar skolēniem.

Pilngadības dienā būs par vēlu

"Papardes zieds" pārstāve atzina, ka bērniem informāciju par savu ķermeni un tā gaidāmajām izmaiņām vajadzētu saņemt pirms pubertātes. Līdzīgi ir ar tēmām par attiecībām, seksuāliem kontaktiem, kontracepciju, izsargāšanos u.tml.

"Šai informācijai ir jābūt brītiņu, pirms šīs lietas notiek. Par to, ka zēniem ir slapjie sapņi, viņi noteikti gribētu zināt, pirms tiem, kad viņi no rīta ir sašutuši par to, kas ir noticis."

Arī meitenēm par mēnešreizēm vajadzētu uzzināt savlaicīgi. Joprojām ik pa laikam kāda meitene dalās, ka viņa 6.klasē nav zinājusi par mēnešreizēm un tās viņu pārsteigušas nesagatavotu, piemēram, viņa nobijusies no asiņošanas sporta stundas laikā. "Viennozīmīgi būtu bijis ļoti vērtīgi zināt par to pirms tam."

Tāpat saistībā ar vecākiem pusaudžiem par izsargāšanos no grūtniecības un prezervatīvu lietošanu vajadzētu stāstīt pirms pirmās dzimumakta. Lai nav tā, ka jaunieši stājas dzimumattiecībās, bet tikai pēc tam atceras par prezervatīvu esamību un izmantošanu. 7. un 8.klases skolēniem varētu uzreiz nerādīt, kā pareizi uzvilkt prezervatīvu, taču ir labi pusaudžiem par prezervatīviem pastāstīt, lai viņi vismaz zina, ka un kas tie ir, gadījumā, ja kāds uzsāk dzimumattiecības šajā vecumā – tad tomēr var sevi pasargāt.

No blakus gulēšanas bērni nerodas

Jauniešiem vajadzētu būt skaidrai izpratnei, kā īsti rodas bērni. Lai nav tā, ka dominē no filmām gūtais priekšstats, ka divi kaili cilvēki apguļas zem segas un, vienkārši guļot blakus, tiek ieņemta dzīvība.

Dažkārt maziem bērniem skaidro, ka divi cilvēki tik ļoti, ļoti, ļoti viens otru mīl, un tāpēc viņiem rodas bērniņš. Jā, vajadzētu būt, ka pieauguši cilvēki viens otru mīl un vēlas veidot kopīgu ģimeni. Bet jauniešiem jāsaprot, ka arī bez mīlestības esamības seksuālās attiecībās var iestāties grūtniecība. Lai tā nenotiktu, viņiem ir jāizmanto kontracepcija.

Ja pusaudži zina, ka seksam var būt nopietnas sekas, piemēram, neplānota grūtniecība un seksuāli transmisīvās slimības, tas viņus var atturēt no pārāk agru seksuālu attiecību sākšanas.

Tikko bija mazais eņģelītis, bet tagad jau domā par seksu

Speciāliste atzina, ka skolotājiem un vecākiem var būt grūti pieņemt, ka 12, 13 gadu vecumā bērns, kurš vēl nesen bija "mans mazais, mīļais, jaukais eņģelītis, mans bērniņš, kurš ir jauks un nevainīgs", drīzumā var būt saistības ar seksuālām attiecībām un vajadzētu viņam par tām pastāstīt.

Tāpēc skolotājiem un vecākiem var būt sarežģīti un neērti par šīm tēmām runāt. "Bet, manuprāt, tās ir tieši rūpes par bērnu veselību un drošību." Bērnam vajadzētu saņemt šādu informāciju savam vecumam un izpratnes līmenim atbilstošā veidā.