Neveikli un absurdi: kas vainas Monako princeses Šarlēnas un viņas vīra publiskajam skūpstam (un kāpēc viņiem neviens vairs netic)

"Lai cik ļoti fani vēlētos redzēt, ka pāris atkal ir laimīgs kopā, skūpsts izskatās tīšs žests," sarunā ar "Express.co.uk" paziņoja Džūdija. "Viņu pozas izskatās neveiklas, viņi abi saviebjas, Šarlēnas roka tikai nedaudz pieskaras Alberta mugurai."

Eksperte piebilda, ka monarhu pāra skūpsts var nozīmēt, ka viņi speciāli cenšas demonstrēt "zināmu vienotības un pieķeršanās līmeni" uz baumu fona par drīzu šķiršanos, kas nerimst jau vairākus mēnešus.

Vienlaikus Džūdija aicināja Monako Karaliskā nama fanus nemeklēt slepenas zīmes katrā Albēra II un Šarlēnas kopīgajā parādīšanās reizē, lai neizdarītu uz viņiem lieku spiedienu.

Kopš laika, kad Šarlēna aptuveni 10 mēnešus pavadīja Dienvidāfrikā (pēc oficiālajiem datiem - sakarā ar inficēšanos ar nopietnu infekciju), viņa ar princi Albēru ir ārkārtīgi reti redzēta kopā.

Izgājusi ārstēšanās kursu Dienvidāfrikas Republikā, Šarlēna gandrīz uzreiz devās uz Šveici, lai atgūtos pēc operācijām. Tikai šā gada aprīlī karaliskais pāris atkal parādījās sabiedrībā kopā.

Pēc fanu domām Šarlēna izskatījusies nogurusi un neapmierināta. Pēc tam viņa atkal uz brīdi pazuda, bet princeses pārstāvji paziņoja, ka sieviete saslimusi ar koronavīrusu. Taču arī tam daudzi neticēja.

Baumas par sarežģījumiem Šarlēnas un Albēra laulībā parādās regulāri, un pavalstnieki nopietni uztraucas, ka pāris ir uz šķiršanās robežas. Tabloīdi tikai pielej eļļu ugunij.

Tā, piemēram, kā ziņo izdevums "Globe", Šarlēna aizliegusi dzīvesbiedram viņai pieskarties, bet kā barjeru no vīra izmanto somu. Iepriekš presē arī rakstīts, ka princese no Albēra II saņem iespaidīgu "algu" par to, ka joprojām ir kopā ar viņu.