Grupas “Green Day” solists paziņo, ka vairs negrib būt ASV pilsonis

"Green Day" solists no skatuves faniem sacīja, ka atteiksies no ASV pilsonības, jo viņam ir riebums pret Augstākās tiesas lēmumu. “Es atsakos no savas pilsonības. Es nākšu uz šejieni,” viņš sacīja faniem, kuri mūziķa lēmumu atbalstīja ar skaļu gavilēšanu un aplausiem. “Es nejokoju, tuvākajās dienās jūs iegūsiet daudz no manis,” viņš piebilda.

50 gadus vecais Ārmstrongs vienmēr skaļi paudis savas politiskās nostājas, tostarp viņš vērsies pret bijušo ASV prezidentu Donaldu Trampu, kad viņš atteicās piekāpties 2020. gada vēlēšanās.

ASV Augstākās tiesas spriedums, kas atcēla pirms pusgadsimta noteiktās pamattiesības uz abortiem, pagājušajā nedēļas nogalē izraisīja plašus protestus visā valstī. Ārmstrongs nebija vienīgais mūziķis, kurš publiski pauda kritiku šim lēmumam. Glastonberijas festivālā Billija Ailiša (Billie Eilish) savu dziesmu “Your Power” veltīja tiem, kurus skar šis spriedums.

Arī dziedātāja Olīvija Rodrigo (Olivia Rodrigo) pauda savu satraukumu: “Esmu satriekta un nobijusies. Tik daudz sieviešu un meiteņu mirs.”

Rodrigo uz skatuves pievienojās britu dziedātājai Lilijai Alenai (Lilly Alen), kad viņa savu dziesmu “Fu*k you” veltīja tiesnešiem, kuri lēma par “Roe v. Wade” atcelšanu.

Tiesas lēmums atcelt "Roe v. Wade" mainīs abortu tiesības Amerikā, un atsevišķi štati tagad varēs aizliegt abortu procedūru.