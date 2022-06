Jaunā modes apsēstība - krūtis. Bella Hadida: "Kad paskatījos uz leju, varēja redzēt visu"

KĀDREIZ



Yves Saint Laurent

Dažādos modes aspektos pionieris Īvs Senlorāns jau 1969. gadā nodarbojās ar “krūšu viltošanu”. Sadarbībā ar tēlniekiem – Klodu un Fransuā-Ksavjeru Lalannu – tapa augstās modes tērpi ar zelta krāsas skulpturālām vēdera un krūšu bruņām, atlietas pēc modeles Veruškas auguma. Būtībā ar zilu vai melnu šifona kleitu klientes varēja pielaikot modeles ķermeni.

Yves Saint Laurent, augstā mode rudens/ziema. 1969. (Foto: Vida Press)

Vivienne Westwood x Malcolm McLaren

Vivjenas Vestvudas un Malkolma Maklarena slavenais (radīts 1975. gada vasarā ) T krekls Tits, tāpat kā tā autori, iemieso panku kustības ironisko, asprātīgo un dumpiniecisko garu. To, protams, valkāja arī vīrieši (tostarp grupas Sex Pistols dalībnieki), un līdz mūsdienām tas ir replicēts un kopēts simtiem, ja ne tūkstošiem reižu.

Vivienne Westwood un Malcolm McLaren krekls Tits. 1977. (Foto: Vida Press)

Issey Miyake

Krūšu korsetes plastmasas versija ir bijusi arī japānim Isejam Mijakem, kurš aizrāvās ar filozofiju par ķermeņa un apģērba attiecībām un abu mijiedarbību. Tolaik Ņujorkas Metropolitēna muzejs precīzi norādīja: “Korsete, kas gluži vai sakususi ar sievietes torsu, sagrauj ideju par apģērbu kā no ķermeņa atdalītu vienību.”

Issey Miyake, rudens/ziema. 1980. (Foto: Vida Press)

Issey Miyake, rudens/ziema 2006/2007 (Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press)

Mugler

Apbrīnots par spēju demonstrēt fantāzijas robežu neesamību, Terijs Muglers radīja izteikti seksapīlus tērpus, turklāt bieži ar futūristisku sievišķības noskaņu. 1989. gada modes skatē francūzis izrādīja caurspīdīgu organiskā stikla krūšturi-korseti, 1992. gadā – kā motocikla stūri (2010. gada koncerttūrē I Am... to valkāja arī mūziķe Bejonse), pavisam nesen TV šovu zvaigzne Kima Kardašjana, kura regulāri atrāda izstrādājumus no Mugler arhīva, arī redzēta valkājam zelta krāsas krūšturi-korseti.

Mugler, pavasaris/vasara. 1989. (Foto: Vida Press)

Mugler, pavasaris/vasara. 1989. (Foto: Vida Press)

TV šovu zvaigzne – uzņēmēja Kima Kardašjana. 2019. (Foto: Vida Press)

ŠOVASAR



Riannas balss

Mūziķes Riannas modes zīmols Fenty un tā veļas līnija ir kā pretinde Victoria’s Secret gadiem ilgiem kultivētajiem, nereālajiem skaistuma ideāliem. Jau 2018. gadā modes skates aizkulisēs mūziķe nenogurstoši atkārtoja, ka Fenty godinās visu rasu, kultūru un ķermeņa formu sievietes: “Ir jākaunas par to, ka sievietēm jājūtas nepārliecinātām par savu augumu.” Fakts, ka mūsdienās sievietes pavisam atsakās valkāt krūšturus vai priekšroku dod mīkstiem, nevis mākslīgu formu veidojošiem push-up krūšturu modeļiem, ir kā pirmās liecības par to, ka skaistuma dažādībā pirmās uzvaras jau ir sasniegtas.

Savage x Fenty apakšveļas līnija. 2018. (Foto: Savage X Fenty/ MEGA / Vida Press)

Savage x Fenty Valentīndienas veļas kolekcija. 2022. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Schiaparelli ķermeņa slavināšana

Schiaparelli radošo dizaineru Danielu Rouzberiju jau pērn (2021. gada pavasaris/vasara) iedvesmoja vēsture – modes nama dibinātājas Elzas Skjaparelli mīlestība uz sirreālismu. Pieminot viņas radošumu, Rouzberijs radīja krūšu bruņas ar izteiktām vēderpresēm. Šogad metāliskās korsetes papildinājuši bleizeri ar spirālveida konusiem un izšūtiem zelta krūtsgaliem. “Kas gan var būt vēl ilgtspējīgāks par cilvēka ķermeni?” viņš retoriski jautāja, paziņojot, ka “krūtis imitējošas struktūras ir ķermeņa slavināšana un zemapziņas atbrīvošanas forma”.

Schiaparelli, augstā mode pavasaris/vasara. 2022. (Foto: ddp/Showbit / Vida Press)

Schiaparelli, augstā mode pavasaris/vasara. 2022. (Foto: ddp/Showbit / Vida Press)

Prada jaunā elegance

“Domājot par elegances apzīmējumu, sapratām, ka tas ir vecmodīgs. Savukārt pavedināšanas valoda vienmēr attiecas tieši uz ķermeni. Izmantojot šīs idejas un vēstures atsauces, kolekcija ir izpēte par to, ko šie vārdi nozīmē šodien,” paziņojusi Miuča Prada. Kolekcija tapusi sadarbībā ar Rafu Simonsu, ņemot talkā sievišķības stereotipus un neierastus paņēmienus – vienkāršos, pārlielos džemperos izcelta krūšu daļa.

Prada, pavasaris/vasara. 2022. (Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press)

Korsete Gucci gaumē

Gucci radošais direktors Alessandro Michele, kurš modes kokteilī mīl apvienot neierastas sastāvdaļas, kleitai piešķir detaļu – korseti kā tērpa sastāvdaļu, nevis apakšveļu.

Gucci, pavasaris/vasara. 2022. (Foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Press)

Simone Rocha fantāzijas lidojums

Simone Rocha ēteriskajā kolekcijā neierastāks krūšu akcents – tērps, ko iedvesmojis mammu uzdevums – bērna barošana ar krūti. Tādējādi kleitu rotā it kā atverams krūšturis, kam apakšā ir vēl viens – izšuvumiem rotāts.

Simone Rocha, pavasaris/vasara. 2022. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Loewe akcents

Kamēr metāliskās krūšu plātnes/vairogi idejiski ir paredzēti aizsardzībai, Loewe dizainers Džonatans Andersons, pielietojot sirreālisma taktiku, to radījis caurspīdīgu.

Loewe, pavasaris/vasara. 2022. (Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press)

Y/Project optiskā ilūzija

Arī Y/Project ir sava krūtis akcentējoša versija – realitāti atgādinošā trompe l’oeil tehnikā kā ķermeņa karte.

Y/Project, rudens/ziema. 2022. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

SLAVENĪBU GARDEROBĒ

Leģendārie konusi

Aplūkojot modes un krūšu attiecības, nevar nepieminēt mūzikas karalienes: Madonnu un Lady Gaga. Godinot Madonnas ikonisko dizainera Žana Pola Gotjē radīto konusu korseti, Lady Gaga 2009. gadā uz skatuves kāpa ar līdzīgā modelī iestrādātu pirotehniku (autori – Tom Talman Studio). Tomēr jāatzīst, ka šajos leģendārajos mirkļos krūtis tika akcentētas, lai šokētu vai erotiski apbrīnotu, nevis kā 2022. gada pasaules redzējumā – lai atvadītos no stereotipiem un pieņēmumiem par skaistuma ideāliem.

Žana Pola Gotjē korsete mūziķei Madonnai, Blonde Ambition koncerttūrē. 1990. (Foto: Mcpix Ltd/Shutterstock/ Vida Press)

Mūziķe Lady Gaga, MuchMusic Video Awards. 2009. (Foto: Canadian Press/Shutterstock/ Vida Press)

Garderobes kļūme

Nacionālās amerikāņu futbola līgas finālspēles jeb Super Bowl puslaika pārtraukuma šovā Dženetas Džeksones un Džastina Timberleika uzstāšanās beidzās ar skandālu, jo dziesmas izskaņā Timberleiks neveiksmīgi norāva partneres krūštura daļu, atkailinot vienu Džeksones krūti. Šis incidents notika tiešraidē, kuru vēroja teju 150 miljoni skatītāju. Pikanto epizodi aizmirst neļauj atgādinājums – 2021. gada dokumentālo filmu sērija Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson. Tīši vai netīši, bet neviena cita ķermeņa daļa nespēj tā piesaistīt uzmanību kā krūtis, jo īpaši uz skatuves.

Mūziķi Džastins Timberleiks un Dženeta Džeksone Super Bowl. 2004. (Foto: PAT BENIC/UPI/Shutterstock/ Vida Press)

Jaunā apsēstība

Pēc tam, kad par stila ikonu atzītā mūziķe Zendaija uzvilka Tom Ford kleitu ar “aizsargvesti” no 2020. gada pavasara/vasaras kolekcijas, krūtis sāka dēvēt par modes jauno apsēstību. Pats dizainers bija iedvesmojies no Īva Senlorāna un savu versiju radījis ar moderno 3D printeri. Tā kā viens tērps tendenci nerada, līdzīgā motīvā Zendaija tērpās arī 2021. gadā, šoreiz kleitā no zīmola Loewe.

Aktrise Zendaija, Women in Film Honors. 2021. (Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock/ Vida Press)

Aktrise Zendaija, 25. Annual Critics Choice Awards. 2020. (Foto: CAMERA PRESS/LNC / Marc Joseph / Vida Press)

Zelta vairogs

Arī mūziķe Cardi B ir šīs tendences fane un Lizzo singla videoklipā lepojas ar mākslinieces Mišas Japanvalas radīto apzeltīto krūšu vairogu. Māksliniece ir bijusi arī autore reperes grūtnieces formu atlējumam pērn jūlijā par godu ģimenes pieauguma paziņojumam.

Lizzo singla Rumors videoklips. 2021. (Foto: Atlantic Records / BACKGRID/ Vida Press)

Mīļākā ķermeņa daļa

Debitējot ar pirmajām smaržām Eilish, mūziķe Billija Ailiša izlēma vaniļas aromātu pildīt pudelītē, kas veidota krūšutēla formā, kas, kā pati apgalvo, esot viņas mīļākā ķermeņa daļa.

Mūziķes Billijas Ailišas smaržas Eilish. 2021. (Foto: Please see individual captions / MEGA / Vida Press)

Mākslas darbs

TV šovu zvaigzne – uzņēmēja Kima Kardašjana smaržu KKW Fragrance kolekcijai Opals pasūtīja vairākus krūšu veidolus. Kontrastā citām modes dāmām šis Studio Silius radītais krūšu veidols ir no akmens un nav paredzēts valkāšanai, tas ir mākslas darbs.

Kimas Kardašjanas smaržas Opals reklāmas kampaņa. 2021. (Foto: Vida Press)

Gandrīz Halks

Instagram fotogrāfijā ar īpašiem sveicieniem Schiaparelli dizaineram Danielam Rouzberijam šajos Ziemassvētkos Kima izskatījās kā spēcīgais komiksu varonis Halks: “Īpašs paldies @danielroseberry @schiaparelli par brīnišķīgo tērpu, kas lika justies svinīgi, lai gan mūsu Ziemassvētku ballīte tika atcelta. Bija lieliski sapucēties un šogad svinēt tikai ģimenes lokā. Ceru, ka visiem šīs brīvdienas ir veselīgas un priecīgas!”

TV šovu zvaigzne – uzņēmēja Kima Kardašjana Ziemassvētkos. 2021. (Foto: Vida Press)

Drosme

Pērn Kannu kinofestivālā modele Bella Hadida bija rotājusies ar iespaidīgu modes nama Schiaparelli radītu kaklarotu – zelta krāsas bruņām, kas atgādināja plaušas. Lai tās uzvilktu, bija nepieciešama ne tikai drosme, bet arī īpaša piesardzība: “Kad paskatījos uz leju, varēja redzēt visu. Tāpēc bija ļoti jocīgi doties pa sarkano paklāju un just vēju vietās, kur parasti tas neiepūš.”

Modele Bella Hadida Kannu kinofestivālā. 2021. (Foto: David Fisher/Shutterstock/ Vida Press)

Apzināti un ar mērķi

Debijas izgājienam ar mūziķi Kanji Vestu jaunā draudzene – aktrise Džūlija Foksa izvēlējās Žana Pola Gotjē Madonnas tērpam līdzīgu konusa krūšu tērpu no džinsa, nākamajā – ar līdzīgiem akcentiem, bet no ādas. Schiaparelli augstās modes tērpi, ko radījis Daniels Rouzberijs, esot tikuši pielāgoti specifiski viņai: “Katra tērpa daļa bija apzināta un ar mērķi. Tērps tika pielāgots ne tikai manam ķermenim, bet arī manai personībai un būtībai.”

Mūziķis Kanje Vests un aktrise Džūlija Foksa, 2022. (Foto: J M HAEDRICH/SIPA/Shutterstock/ Vida Press)