Kas ir saules apdegumi, un kā sevi no tiem pasargāt?

Jāņem vērā, ka saules apdegumus var iegūt ne tikai saulainā laikā, bet arī mākoņainās dienās, jo UV stariem, kuri arī ir apdegumu radītāji, mākoņi nav šķērslis. Lielāks risks jau īsā laikā iegūt saules apdegumus ir dienās, kad ir augsts UV indekss. Tas tiek izteikts vienībās no 1 līdz 11. Jau sākot no UVI 3, ādai ir nepieciešama aizsardzība no saules ar speciāliem aizsarglīdzekļiem – aizsargkrēmu ar SPF, nosedzošu apģērbu, cepuri.

Kā sevi pasargāt no saules apdegumiem?

Lai pasargātu savu ādu no iespējamajiem saules apdegumiem, ir atbildīgi jāattiecas ne tikai pret sauļošanos pludmalē, bet ar ikdienas uzturēšanos saulē, jo apdegums var izveidoties, piemēram, 15–30 minūtes strādājot dārzā vai vienkārši pastaigājoties.

Lai tas nenotiktu, jāatceras par dažiem pamatnosacījumiem.



Jālieto ādas tipam piemērots saules aizsargkrēms , kas jāuzklāj jau 15–30 minūtes pirms došanās ārā, kā arī jāatjauno atbilstoši tam, kāds ir krēma SPF.

Jāizvairās no saules tajās dienas stundās, kad UV starojums ir visintensīvākais. Tas ir laikā no 11.00 līdz pat 16.00.

Ja iespējams, labāk uzturēties ēnā un nepavadīt ilgu laiku tiešos saules staros. Var izmantot saules sargus, koku sniegto ēnojumu un citus risinājumus.

Uzturoties ārā saulainā laikā, vislabāk izvēlēties plānu, gaišu un ādu nosedzošu apģērbu, kas neļaus saulei tiešā veidā kairināt ādu.

Uzziņai. SPF jeb saules aizsardzības faktors ir speciāla mērīšanas sistēma, kas nosaka, cik ilgi krēma radītais filtrs aizsargā ādu no UV stariem. Pēc SPF var aprēķināt, cik ilgi var uzturēties saulē, negūstot apdegumus. Piemēram, ja mūsu klimata joslā cilvēkiem āda bez aizsardzības sārta paliek vidēji pēc 10 minūtēm, tad šo laiku jāreizina ar SPF skaitli.

SPF15 – pasargā ādu aptuveni 150 minūtes (10X15).

SPF30 – aizsargā aptuveni 300 minūtes; nepieciešams ilgstošai atpūtai ārpus telpām.

SPF50 – aizsargā aptuveni 500 minūtes; ieteicamais līmenis cilvēkiem ar jutīgu ādu.

Kāpēc ir būtiski izvairīties no apdegumiem?

Papildus tam, ka apdegums ir ļoti sāpīgs un nepatīkams, katrs šāds saules apdegums ir arī nopietns risks veselībai, jo būtiski palielina iespēju dzīves laikā saskarties ar ļaundabīgiem ādas audzējiem, tajā skaitā arī melanomu, kas ir viens no izplatītiem un arī grūti ārstējamiem ādas vēža veidiem.

Saules apdegumi arī pastiprina ādas novecošanās tempu.

Tas nozīmē, ka ātrāk parādīsies tik nevēlamās grumbiņas un krunciņas. Īpaši no saules apdegumiem ir jāsargā bērni, jo viņu āda ir plāna, maiga un viegli ievainojama.

Kā rīkoties, ja ir saules apdegums?

Ja tomēr gadījies, ka āda saulē ir apdegusi, radies apsārtums, āda ir sāpīga, karsta, varbūt pat izveidojusies tūska un čūlas, tad jāievēro pareiza ādas aprūpe, lai sniegtu tai palīdzību, nevis situāciju vēl vairāk pasliktinātu.

Apdegušajai ādai vairākas reizes dienā jāuzliek tīras un vēsas kompreses, kas jātur no 10 līdz pat 20 minūtēm.

Ādu ieteicams apstrādāt ar speciāliem ādas kopšanas līdzekļiem pēc sauļošanās . Visbiežāk to sastāvā ir alveja un citas nomierinošas, dziedinošas un atvēsinošas sastāvdaļas, kas arī kopj ādu un palīdz tai uzturēt mitruma līmeni.

Ja iegūts saules apdegums, noteikti jāsargā āda no saskares ar sauli, kamēr tā pilnībā ir sadzijusi. Vislabāk izvēlēties plānu, dabisku un elpojošu apģērbu.

Ja apdeguma vietā izveidojušies pūslīši, tos nevajag plēst nost, jo tie pilda aizsargfunkciju un novērš infekcijas rašanos.

Ādas dzīšanas periodā, kas var būt pat līdz septiņām un vairāk dienām, regulāri jāuzņem papildu šķidrums.

Noteikti nevajag uz saulē apdegušās ādas smērēt krējumu vai citus pārtikas produktus, kuri atrodami “tautas receptēs”, jo tas tikai palielina infekcijas risku, kā arī nesniedz nekādu reālu uzlabojumu.

Gadījumā, ja saules apdegums ir smags, ja tiek novēroti arī tādi simptomi kā galvassāpes, vemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

