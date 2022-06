Pretnovecošanās rituāls vasarā – KAS jāņem vērā?

Kā izskatās jūsu ikdienas skaistumkopšanas rituāls?

Kristīne: Viens no svarīgākajiem posmiem manā ikdienas rutīnā ir sejas ādas attīrīšana, kurā kombinēju Lancôme sejas putas un toniku. Dzīvojot urbanizētā vidē un lietojot dekoratīvo kosmētiku, jāpievērš īpaša uzmanība kvalitatīvai sejas ādas attīrīšanai. Jebkurš serums, krēms un pat dekoratīvā kosmētika sniegs daudz efektīvāku rezultātu. To vienmēr iesaku arī savām klientēm. Turklāt jāatceras, ja sejas attīrīšanai izmantotas putas vai ziepes, pēc tam nepieciešams mitrināt ādu, lietojot toniku.

Diāna: Viens no svarīgākajiem sejas ādas kopšanas posmiem ir attīrīšana, bet noteikti nedrīkst aizmirst par mitrināšanu neatkarīgi no gadalaika un laikapstākļiem. Ziemā tas var būt biezākas tekstūras krēms, bet vasarā gela veida krēms. Dažreiz vasarā pietiek tikai ar serumu un, protams, SPF aizsardzību, lai aizsargātu pret saules kaitīgo iedarbību.

Lancôme Bi-Facil (Acu kosmētikas noņēmējs)

Lancôme Tonique Confort (Mīkstinošs sejas toniks)

Lancôme Mousse Eclat (Attīrošas putas)

Biotherm Biosource Cleansing Micellar Water 200 ml (Attīrošs micelārais ūdens)

Biotherm Biosource Hydra Mineral Cleanser Toning Mousse (Attīrošas putas sejai normālai/kombinētai ādai)

Vai jums ir īpaši knifi, kā uzturēt ādu lieliskā stāvoklī vasarā?

Kristīne: Mūsu mainīgajos sezonālajos apstākļos ir svarīgi izvēlēties atbilstošu tekstūru produktus (serums, krēms), tāpat kā apģērbu mēs izvēlamies atbilstoši sezonai. Īpaši atsvaidzinošam efektam ādas kopšanas rutīnā iesaku izmantot arī ledus gabaliņus vieglai sejas ādas masāžai.

Diāna: Svarīgi pievērst uzmanību seruma un krēma sastāvam. Vasaras sezonā, palielinoties saulei, svarīgi no rīta izvēlēties serumu un sejas krēmu, kura sastāvs nav jutīgs pret saules iedarbību. Intensīvākas iedarbības serumus un krēmus, kuru sastāvā ir retinols, C vitamīns, AHA skābes u. c., iesaku lietot uz nakti. Retinols, C vitamīns un citi produkti padara ādu jutīgāku pret UV stariem un tiešajiem saules stariem un var mazināt produktu iedarbību.

Kristīne: Zinātniski pierādīts, ka priekšnoteikums spēcīgai ādas aizsargbarjerai, veselīgai un jauneklīgai sejas ādai ir spēcīgs mikrobioms. Tas ir mikroorganismu klāsts, kas apdzīvo mūsu organismu. Tāpēc neatkarīgi no sezonas ir būtiski pievērst uzmanību, lai produktu sastāvā būtu vielas, kas labvēlīgi iedarbojas uz mikrobiomu, to spēcinot, piemēram, prebiotikas un probiotikas.

Lancome Advanced Génifique (Atjaunojošs serums sejai)

Lancome Renergie Multi Lift Ultra Triple Serum (Serums sejai)

Lancome Genifique Light Pearl Eye Concentrate (Atjaunojošs koncentrāts acu zonai un skropstām)

Biotherm Life Plankton Elixir (Atjaunojošs eliksīrs sejai)

Kādi ir jūsu ieteikumi ātrai ādas stāvokļa uzlabošanai, gatavojoties īpašiem pasākumiem?

Kristīne: Visefektīvākais līdzeklis ādas stāvokļa uzlabošanai, protams, ir sejas maskas, kas sniedz tūlītējus rezultātus, bet vienmēr uzsveru: lai šī vienreizējā maska veiktu savu uzdevumu, iepriekš nepieciešama kārtīga sejas ādas attīrīšana. Rekomendēju veikt arī pašmasāžu pirms vai pēc sejas maskas uzklāšanas, jo tā stimulēs sejas ādas mikrocirkulāciju un uzlabos produkta iedarbību.

Diāna: Noteikti, auduma vienreizējās maskas būs ļoti labs un ātrs veids, kā vizuāli uzlabot ādas stāvokli, sagatavot sejas ādu dekoratīvās kosmētikas uzklāšanai un iegūt svaigu un mitrinātu sejas ādas izskatu.

Lancome Genifique Hydrogel Melting Mask (Atjaunojoša sejas maska)

Lancome Génifique Yeux Light-Pearl Hydrogel Melting 360° Eye Mask (Maska zonai zem acīm)

Biothrem Aqua Super Mask Bounce (Mitrinoša sejas maska ar hialuronskābi)

Kas ir izplatītākās kļūdas, uzklājot ādas kopšanas krēmu pret novecošanos?

Kristīne: Standarta kļūda ir uzklāšanas virzienu nezināšana. Krēms jāklāj glaudošām, augšup vērstām kustībām. Tā mēs līdzsvarojam gravitācijas ietekmi uz ādu. Šīs tehnikas ir plaši pieejamas sociālajos tīklos, un arī zīmola konsultanti ir apmācīti, lai zināšanas nodotu klientiem.

Diāna: Lielāka kļūda, manuprāt, ir sejas ādas produktu klāšanas secību nezināšana. Jāatceras, ka produktu uzklāšana sākas ar produktu, kas pēc tekstūras ir vieglāks, un beidzas ar biezāko. Kā, piemēram, sejas attīrīšana, toniks, serums, acu krēms, mitrinošs krēms, retinols, sejas eļļas.

Kam jāpievērš īpaša uzmanība, izvēloties sejas krēmu pret novecošanos vasaras sezonai?

Kristīne: Iesaku izvēlēties krēmu pret novecošanos atbilstoši ādas tipam un vajadzībām, īpaši pievērst uzmanību tekstūrai, lai tā būtu vieglāka. Izvēloties dienas krēmu pret grumbām, jāpievērš uzmanība, lai krēmā būtu SPF aizsargfiltri.

Diāna: Svarīgi lietot saules aizsardzību ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Vasarā tiešā saulē tas jāatjauno katras 2 stundas. Ieteicams vismaz SPF 30 vai 50, lai neveidotos pigmentācijas plankumi un āda neapdegtu.

Lancome Renergie Multi – Lift Ultra Cream SPF 20 (Pretgrumbu sejas krēms)

Lancome Rénergie Multi-Glow (Pretnovecošanās dienas krēms sejai)

Biotherm Blue Therapy Red Algae Up Lift Cream (Nostiprinošs sejas krēms)

Biotherm Blue Therapy Accelerated Cream (Atjaunojošs krēms pret ādas novecošanos)

Biotherm Waterlover Hydrating Sunmilk SPF 30 (Saules aizsargkrēms SPF 30)

