Ieslodzījumā turētās Turkmenistānas pirmās lēdijas, kuras mainot visas valsts dzīvi. FOTO

Turkmenistānas diktatora Serdara Berdimuhamedova sieva, pēc visa spriežot, ir viena no pasaules slēptākajām pirmajām lēdijām. Neviens pat īsti nezina viņas īsto vārdu (tiek uzskatīts, ka viņai esot tāds pats vārds kā vīramātei – Оgulgereka, vai kaut kā līdzīgi – Оgulbabeka jeb Оgulbjabeka).

Sieviešu skaistuma nīdēji

Turkmēnietēm aizliegti praktiski visi skaistumkopšanas pakalpojumi, ko dāmas visā pasaulē uzskata par elementāri pašsaprotamu lietu. (Foto: Vida Press)

Jauns.lv jau rakstīja, ka šopavasar Turkmenistānā ieviesa jaunu nerakstītu, bet stingri ievērotu priekšrakstu sievietēm: “nacionālo interešu un tradīciju” vārdā viņām aizliegts uzlabot savu skaistumu, veikt elementāras skaistumkopšanas procedūras, piemēram, skropstu pieaudzēšanu vai depilāciju, izmantot gēla nagus vai izlīdzināt sejas grumbas, nemaz nerunājot par tādu ekstru kā krūšu palielināšanu.

Par šādu turkmēņu “nacionālajām vērtībām un ideāliem” neatbilstošu vaļību viņām draud ne tikai pēc vietējām mērauklām milzīgi naudas sodi, bet pat nokļūšana aiz restēm. Vēl bargāks naudas sods pienākas skaistumkopšanas saloniem, kas atļaujas dāmu izskata uzlabošanu. Par šo noteikumu neievērošanu gan sievietēm, gan meistariem draud 15 dienu arests un naudas sods: pakalpojumu izmantotājām - no 300 līdz 500 manatiem (163-272 eiro), bet skaistumkopšanas meistariem – no 500 līdz 1000 manatiem (272-545 eiro). Te jāpiemin, ka vidējā mēnešalga Turkmenistānā ir ap 1000 manatiem.

Turkmenistānā “nepiedienīga izskata” sievietes ķersta pat autoinspektori, uz ielām apturot automašīnas, lai pārbaudītu braucēju nagu izskatu. Savukārt Turkmenistānā viens pēc otra slēgušies skaistumkopšanas saloni, ziņo radio “Brīvība” turkmēņu redakcija. Tiem pēc būtības nu atļauta tikai viena nodarbe – matu frizēšana, nepieļaujot pat matu krāsošanu.

Līdz ar jaunā Turkmenistānas prezidenta Serdara Berdimuhamedova kāpšanu tornī marta vidū valstī spēkā stājušies jauni morāles noteikumi, kuri jau tā šajā vienā no pasaules noslēgtākajām un diktatoriskākajām valstīm nav diez ko vaļīgi. Pie tam šīs “skaistuma prasības” kļuvušas vēl stingrākas, nekā agrāk, kad valsti vadīja daudz vecišķīgāki prezidenti.

Turkmenistānā “virtuves jeb pagrīdes sarunās”, bet visā pārējā demokrātiskajā pasaulē gluži atklāti spriež, kas varētu būt izraisījis 42 gadus vecā, pēc skata visnotaļ vīrišķīgā prezidenta nepatiku pret sieviešu skaistumu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka viņš savā dzīvē pārpārēm redzējis skaistumkopšanas industrijas sasniegumus – viņš mācījies gan Šveicē, gan Krievijas galvaspilsētā, kur uz ielām un viņa apkārtnē apgrozījušās neskaitāmas skaistumkaralienes. Pie tam daudzi turkmēņi taču domāja, ka līdz ar vecā Berdimuhamedova nomaiņu pret jauno, jau pieņemtie bargie un absurdie uzvedības jeb morāles noteikumi daļēji tiks atcelti, vai vismaz nekļūs vēl stingrāki. Tikai viss notika gluži pretēji…

Turkmēņu pirmās lēdijas – mājas arestā

Par īstu sensāciju kļuva šī gada aprīļa sākumā Serdara Berdimuhamedova rīkotā pieņemšana par godu Indijas prezidentam Rāmam Nātham Kovindam un viņa kundzei Savitai, uz kuru turkmēņu prezidents ieradās kopā ar savu sievu (pa labi – Turkmenistānas pirmais pāris, pa kreisi – Indijas pirmais pāris). (Foto: Indijas Ārlietu ministrija)

Krievu interneta žurnālista Iļjas Varlamova “Yotube” kanālā trimdā darbojušamies turkmēņu opozīcijas ziņu medija “Turkmen News” dibinātājs Ruslans Mjatijevs teic, ka melšot - Serdera nepatiku pret sieviešu skaistumu esot izraisījusi viņa paša sieva, kura nosacīti nevar lepoties ar smuidru augumu un apburošiem sejas vaibstiem. Tādēļ Turkmenistānas diktators nevēloties, lai citas sievietes izskatoties labāk par viņa dzīvesbiedri. Protams, oficiāla apstiprinājuma tam nav.

Jau tā šajā superpuritāniski noskaņotajā Centrālāzijas valstī nebija diez ko vaļīgi likumi. Piemēram, sievietes ne tikai nevarēja iegūt autovadītāja tiesības, bet tagad viņas vairs nedrīkst pat braukt auto priekšējā sēdeklī – viņām jāsēž aizmugurējā rindā. Aizvien rūpīgāk tiek sekots līdzi tam, lai pa ielām un parkiem nestaigātu pārīši saķērušies rokās, jo tas, lūk, esot izvirtības kalngals, protams, par nevainīgu buču pat runas nevar būt.

Tai pašā laikā turkmēņiem un turkmēnietēm nav nekādu iespēju pat novērtēt, cik lielas “raganas” ir viņu valsts vadītāju sievas. Līdz šim Turkmenistānā atklātībā nav parādījusies neviena pirmās lēdijas fotogrāfija, bet par valsts prezidentu privāto dzīvi – gan iepriekšējā, gan tagadējā nav bilsts ne pušplēsta vārda.

Sensacionālās fotogrāfijas

Iepriekšējais Turkmenistānas prezidents Berdimuhamedovs seniors savu sievu Оgulgereku plašākai publikai atrādīja tikai savas valdīšanas 15. gadā – pērnā gada novembrī, kad Ašgabatā viesojās Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans ar kundzi Eminu (pa kresi – Turcijas pirmais pāris, pa kreisi – Turkmenistānas pirmais pāris). (Foto: Twitter)

Par īstu sensāciju izvērtās pāris fotogrāfijas, kuras sakarā ar Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana ar kundzi Eminu un Indijas prezidenta Rāma Nātha Kovinda ar kundzi Savitu vizītēm Turkmenistānā, parādījās šo visvairāk demokrātiskāko un lielāko Āzijas valstu politiķu interneta mājaslapās. Turcijas prezidents ar kundzi Ašgabatā viesojās vēl Berdimuhamedova seniora valdīšanas laikā – pērnā gada novembra beigās, bet Indijas prezidents ar kundzi jau Berdimuhamedova juniora valdīšanas laikā šī gada aprīļa sākumā.

Pēc visa spriežot, gan Turcijas, gan Indijas pirmās lēdijas vēlējās ne tikai būt vienkārši “piedevas” savu vīru vizītēs, bet arī to laikā darboties citās diplomātiskajās jomās. Kā zināms, šādu valsts vizīšu laikā pirmās lēdijas piedalās diplomātiskajās norisēs, kas tieši nav saistītas ar politiskiem jautājumiem, piemēram, kultūras vai labdarības jomā. Un tieši to arī gan turciete, gan indiete vēlējās darīt kopā ar savu turkmēņu kolēģi.

To vienkārši pieprasīja diplomātiskais protokols un Turkmenistānas prezidentiem nekas cits neatlika, kā vien savas kundzes atrādīt augstajiem viesiem jeb kaut uz brītiņu viņas “izvilkt” ārā no mājas cietuma. Turkmenistānas režīma kritiķi melš, ka turkmēņu prezidenti šad tad arī mēdzot iekaustīt savas sievas, bet šajās fotosesijās, kas bija paredzētas oficiālajam protokolam un ārzemju presei, turkmēņu pirmās lēdijas neizskatījās kā vardarbību piedzīvojušas dāmas. Kaut gan fotogrāfijās var redzēt, ka Turkmenistānas pirmās lēdijas, atšķirībā no savām Turcijas un Indijas kolēģēm, nebija lietojušas kosmētiku, vismaz ne uzkrītoši.

Pirmo lēdiju lielais noslēpums

Turkmenistānā valda rietumu demokrāta prātam neaptverami aizliegumi. (Foto: Vida Press)

Turkmenistānā neviens parastais pilsonis nav redzējis šo fotosesiju rezultātu, jo tās bija paredzētas tikai ārzemju preses pārstāvjiem un diplomātiskajam protokolam. Un, cik noprotams, arī pēc lielas kaulēšanās un “starptautiskā spiediena”.

Piemēram, iepriekšējais prezidents Gurbanguli Berdimuhamedovs pie varas nāca 2006. gadā, bet viņa sieva Оgulgereka atklātībā parādījās tikai pagājušā gada novembrī, kad vizītē Turkmenistānā ieradās Turcijas prezidents. Runā, ka Berdimuhamedova seniora sieva ir viņa māsīca un vizuāli ir ļoti līdzīga savam brālēnam jeb vīram, kurš šīs līdzības dēļ arī nevēloties savu sievu izvest sabiedrībā.

Savukārt pašreizējā prezidenta – Berdimuhamedova juniora sieva no saviem kambariem tika izvesta ātrāk, tikai pusmēnesi pēc viņas vīra kļūšanas par prezidentu, šī gada aprīļa sākumā. Un starptautiskajai presei laipni tika atvēlētas trīs fotogrāfijas ar viņas nobildējumu, nekā tikai viena, kā tas bija ar viņas vīramāti.

Sievietes Turkmenistānā:

Zināms vien, ka Serdars ar savu pašreizējo sievu apprecējies 20 gadu vecumā 2001. gadā un viņiem ir četri bērni – viens dēls un trīs meitas, kuru vārdus pat īsti neviens nezina. Iepriekšējais prezidents Gurbanguli publikā šad tad parādījies ar savu mazdēlu Kerimguli, bet tā arī neviens tieši nezina, vai mazais puika ir eksprezidenta dēla vai meitas dēls.

Jauns.lv jau rakstīja, ka šī gada martā iepriekšējais prezidents Gurbanguli Berdimuhamedovs inscenētu “brīvu vēlēšanu” rezultātā varas grožus atdeva savam vienīgajam dēlam, 42 gadus vecajam Serdaram Berdimuhamedovam, kurš pirms tam ieņēma atbildīgus posteņus valsts pārvaldē, tai skaitā Ārlietu ministrijā un valsts lielākajā pašvaldībā, kurā ietilpst arī Turkmenistānas galvaspilsēta Ašgabata.

Pēc PSRS sabrukuma šīs valsts (agrāk – Turkmēnijas PSR) galvgalī palika un par pirmo prezidentu kļuva Turkmēnijas Padomju Sociālistiskās Republikas kompartijas pirmais sekretārs Saparmurats Nijazovs, kurš valstī ieviesa dzelžainu diktatūru un personības kultu, sev piešķirot Turkmenbaši (visu turkmēņu tēva) titulu. Jāteic, ka arī Nijazovs publikā nav parādījies ar savu sievu. Viņa prezidentūras laikā strauji pa karjeras kāpnēm virzījās vienkāršs zobārsts Gurbanguli Berdimuhamedovs, kurš tiek uzskatīts par Nijazova ārlaulības dēlu.

Berdimuhamedovs vecākais ātri vien kļuva par veselības ministru un pēc tam par viceprezidentu, bet pēc Nijazova nāves 2006. gadā tika “ievēlēts” par Turkmenistānas prezidentu. Viņš sev piešķīra titulu “Nācijas tēvs”. Un nu viņa vietā jau vairāk nekā trīs mēnešus ir viņa dēls Serdars, kuru dēvē par “Nācijas dēlu”. Seniors, lai arī nav nemaz tik vecs – jūnijā viņš svinēs 65. dzimšanas dienu, droši vien, nesen sasniedzot pensijas vecumu, nolēmis nodrošināt savu pēctecību.