FOTO: jautrās noskaņās mūziķi un aktieri gatavojas Līgo nakts koncertam Raiskumā

23.jūnija vakarā Raiskuma parkā, Cēsu novadā, norisināsies vērienīgs Līgo nakts koncerts, kurā dažādu paaudžu aktieri un mūziķi ar dziesmām atgriezīsies filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" mājās – Raiskumā, kur pirms vairāk nekā 40 gadiem uzņemta leģendārā filma.

Šajā vakarā būs gan iespēja noskatīties režisora Jāņa Streiča leģendāro un visu paaudžu skatītāju iemīļoto filmu un godināt režisoru 85.dzimšanas dienā, gan tikties ar Latvijas teātru dziedošajiem aktieriem, gan populārām grupām.

Pasākuma goda viesi būs izcilie latviešu aktieri, kuri piedalījās filmā. Aktrise Olga Dreģe gaidot svētkus saka: "Zāļu vakarā mātes un meitas ir vienādas. Visas var kailas izģērbties un ripināties pa dziedinošu rasu. Tā ir svētība, tā ir veselība, tā ir paļāvība mūsu spēkam, mūsu sievišķīgajam stiprumam".

No plkst.18.30 būs iespējams uz lielā ekrāna būs iespēja noskatīties arī pašu filmu, bet plkst.20 sāksies koncerts, kurā izskanēs gan neaizmirstamās dziesmas no filmas, gan skaņdarbi no Raimonda Paula plašā repertuāra.

Koncertā piedalīsies Latvijas teātru dziedošie aktieri Elīna Vāne, Ieva Puķe, Imants Strads, Lelde Dreimane, Edgars Pujāts, u.c. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies grupa "Vintāža". Pēc koncerta tiks iedegs lielais Līgo nakts uguns kurs un sāksies nakts zaļumballe, kuru atklās grupa "Credo", bet pēc pusnakts turpinās muzicēt un Jāņu rītu kopā sagaidīt aicinās "Jauno Jāņu orķestris", savukārt starplaikos līgotājus izklaidēs DJ Roberts Gobziņš.