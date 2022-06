Efektīvi ieteikumi, kā pusaudžiem rūpēties par sejas ādu

Foto: Publicitātes foto

Normāla sejas āda

Normālas ādas tonis ir vienmērīgs un gluds, tai ir mīksta tekstūra un tā ir bez redzamiem defektiem, sarkaniem plankumiem vai plēkšņainiem laukumiem.

Poras ir gandrīz nemanāmas, un ādas virsma nav ne taukaina, ne sausa. Normālai ādai ir maz trūkumu, jo tai ir labi sabalansēts ūdens un tauku līmenis, kā arī laba asinscirkulācija.

Ja Tev ir normāla sejas āda, galvenais uzdevums ir mazgāt seju divas reizes dienā, izmantojot maigu attīrošo līdzekli vai ziepes un ūdeni, lai atbrīvotu seju no netīrumiem un sviedriem.

Normāla/jaukta tipa āda

Ja Tev ir normāla/jaukta tipa āda, Tev, iespējams, ir taukaina T zona (piere, deguns un zods) un sausa pārējā sejas āda. Poras uz ādas ir lielas, un mēdz parādīties arī pinnes un akne.

Ādas taukainums vai sausums var mainīties atkarībā no gadalaika. Ja laiks ir aukstāks, arī āda kļūst sausāka.

Ja Tev ir normāla/jaukta tipa āda, galvenais ir to attīrīt divas vai trīs reizes dienā ar maigu tīrīšanas līdzekli un ūdeni, lai atbrīvotu ādu no liekajām taukvielām. Mitrini sausās, bet ne taukainās zonas!

Taukaina āda

Taukaina āda ir ar noslieci uz akni, tai ir atvērtas poras, tā spīd, tai ir pinnes un pūtītes. Tā kā hormoni ietekmē taukvielu rašanos, viss, kas ietekmē hormonu līmeni, var ietekmēt ādu. Daži eksperti uzskata, ka, piemēram, eksāmenu stress var izraisīt pūtīšu uzliesmojumu. Daudzi pusaudži zina, ka pati akne izraisa papildu stresu!

Galvenais uzdevums - ādu saglabātu tīru. Mazgā sejas ādu trīsreiz dienā ar maigu sejas ādu attīrošu līdzekli un ūdeni. Ja seja ir jāattīra skolā, izmanto ceļojuma izmēra produktus.

Ja ir parādījušās pūtītes, NEKAD neizspied un neaiztiec tās, lai arī cik ļoti gribētos.

Izmanto kosmētiku un citus sejas kopšanas līdzekļus, kas ir "nekomedogēni", tas nozīmē, ka tie neaizsprosto poras.

Noņem matus no sejas un rūpējies par matu tīrību, jo tie spēj ietekmēt Tavu sejas stāvokli!

Sausa āda

Sausa āda ir blāva, raupja, zvīņaina un niezoša, ar gandrīz neredzamām porām. Sausu ādu parasti rada intensīva ādas virsējā slāņa šūnu noārdīšanās.

Galvenais uzdevums, izmantot maigus sejas kopšanas produktus, kas paredzēti arī jutīgai ādai. Pēc mazgāšanas mitrini ādu ar krēmu, kas nesatur smaržvielas un spirtu.

Turklāt, ejot dušā, izvairies no pārāk karsta ūdens. Pat ziepju lietošana un pārāk bieža mazgāšanās vai ādas beršana var padarīt ādu vēl sausāku.

Ja āda ir ļoti sausa, iesakām izvēlēties vannu nevis dušu (ja iespējams). Un kopšanas produktus izvēlēties bez mākslīgajiem aromātiem.

Četras vienkāršas darbības, lai iegūtu veselīgu sejas ādu

1. Attīrīšana

Ir svarīgi ik dienu attīrīt ādu, lai atbrīvotu to no netīrumiem, taukvielām un atmirušām ādas šūnām. Ādas mazgāšana atbrīvo ādu no liekajām taukvielām, tādējādi novēršot akni.

Āda jāattīra no rītiem un vakaros pirms iešanas gulēt!

Ja Tev ir taukaina vai normāla/jaukta tipa āda, izmanto ikdienas attīrīšanas līdzekli, kas satur salicilskābi. Salicilskābe kontrolē taukvielu rašanos un uzlabo ādas mitrināšanu.

Benzoilperoksīda mazgāšanas līdzekļi, krēmi, putas un želejas attīra ādu no mikrobiem un ir lieliski pretiekaisuma līdzekļi, turklāt ļoti noderīgi aknes ārstēšanā.

Attīrītāji, kas satur glikolskābi, atbrīvo ādu no atmirušajām šūnām. Tas ir noderīgi pusaudžiem, kuri nepanes recepšu retinoīdu krēmus.

Izmanto dekoratīvās kosmētikas noņemšanas produktus un atceries, ka tie noņems kosmētiku, bet ne vienmēr attīrīs sejas ādu!

Ar dekoratīvo kosmētiku doties gulēt NEDRĪKST!

Douglas Essentials Foaming Cleansing Cream (Putojošs, attīrošs krēms)

Mario Badescu Glycolic Foaming Cleanser (Glikolisks putojošs attīrīšanas līdzeklis)

ONE.TWO.FREE! Favourite Foaming Cleanser (Attīrošas putas)

The Ordinary Squalane Cleanser (Kosmētikas noņemšanas līdzeklis)

EISENBERG Start Airy Foaming Water (Gaisīgi putojošs ūdens)

2. Mitrināšana

Lai uzturētu pareizu ādas mitruma līmeni, ir jāizmanto mitrinātāji - krēmi, serumi un maskas.

Vairumu ādas tipu nepieciešams mitrināt gan no rīta, gan vakarā pēc ādas attīrīšanas.

Sausa āda jāmitrina bagātīgi, var izmantot arī sejas eļļas un papildu mitrinošos serumus.

Taukainai ādai jāizmanto gēla tekstūras produkti un jāizavirās no eļļām.

Kombinētai ādai iesakām lietot vieglas tekstūras mitrinātājus, bet biezākus krēmus lietot pēc nepieciešamības tikai konkrētās zonās.

Normālas ādas īpašniekiem iesakām novērot ādas stāvokli, ja āda nekļūst sausa pēc attīrīšanas, iespējams mitrināšana nav nepieciešama. Lieto sejas krēmu tikai tad, ja tas ir nepieciešams.

ONE.TWO.FREE! 10% Niacinamide Perfecting Serum (Sejas serums)

Mario Badescu Aloe Moisturizer SPF 15 (Mitrinošais krēms ar alveju un SPF 15)

Biotherm Cera Repair Barrier Cream (Sejas barjerkrēms)

Weleda Cactus 24h Hydrating Facial Cream (Kaktusu 24 h mitrinošs sejas krēms)

KYLIESKIN Face Moisturizer (Sejas mitrinātājs)



3. Ārstēšana

Akne rodas, ja tauku dziedzeri ražo pārāk daudz taukvielu un porās nokļūst netīrumi, baktērijas un putekļi. Dažreiz mitrinātāji un taukaina kosmētika veicina aknes attīstību. Eļļas vai krāsvielas matu produktos arī var ietekmēt aknes pasliktināšanos.

Tādēļ ir nepieciešami specializēti produkti, kas palīdz tik galā ar šo problēmu.

Lai gan ziepes un savelkošie līdzekļi attīra ādu no taukvielām, tie nemaina taukvielu rašanās intensitāti. Ādas beršana ar skrubi dažkārt izraisa kairinājumu, kas savukārt izraisa akni, nevis to novērš. Tādēļ aknes gadījumā neizmanto skrubjus!

Ādas kopšanas produkti, kas satur salicilskābi, glikolskābi vai pienskābi, ārstē vieglu akni. Mērķis ir apstrādāt visas taukainās sejas zonas – pieri, zodu, degunu un vaigus –, ne tikai vietas, kur redzi pūtītes. Apstrādājot vietas, kurās parasti rodas izsitumi ir iespējams novērst turpmāku pūtīšu rašanos!

Vari izmantot specializētos produktus pūtīšu apstrādāšanai.

Mario Badescu Drying Lotion (Glass) (Sausinošs losjons)

Mario Badescu Anti-Acne Serum (Pretpūtīšu serums)

Mizon Acence Blemish Control Soothing Gel (Sejas krēms)

Kiehl's Breakout Control Blemish Treatment Facial Lotion (Sejas losjons problemātiskai ādai)

Bioderma Sebium Global Cover (Tonēts fluīds ādai ar noslieci uz piņņu veidošanos)

4. Aizsargāšana

Pēc ādas attīrīšanas katru dienu sargā to no saules un citiem vides faktoriem. Izmanto mitrinošu saules aizsargkrēmu ar SPF 30 vai augstāku (atkarībā no ādas pigmentācijas vai krāsas, jo gaišāka āda, jo lielāks SPF), lai visu gadu nodrošinātu aizsardzību pret UVA un UVB.

Saules aizsargkrēmi nodrošina aizsardzību pret priekšlaicīgu novecošanos un ādas vēzi.

Par saules aizsardzību vairāk lasi šeit .

Mario Badescu Oil Free Moisturizer SPF 30 (Eļļu nesaturošs mitrinošais krēms ar SPF 30)

Collistar Active Protection Sun Cream Face - Body Spf 30 (Aktīvs saules aizsardzības krēms sejai un ķermenim)

Clarins Invisible Sun Care Gel-to-Oil Face SPF 30 (Eļļas - gēla aizsargkrēms sejai SPF 30)

Kiehl's Super Fluid Daily UV Defense SPF 50+ (Viegls sejas sauļošanās līdzeklis ar SPF 50+)

Bioderma Photoderm Akn Mat SPF 30 (Matējošs saules aizsargfluīds ar augstu aizsardzību kombinētai vai taukainai ādai SPF 30/ UVA 13)

Kad vajadzētu zvanīt ārstam par ādas stāvokli?

Neatkarīgi no ādas tipa, ja neesi pārliecināts kā ārstēt akni vai citas ādas problēmas, konsultējies ar savu ģimenes ārstu vai dermatologu. Sazinieties ar ārstu, ja:

aknes stāvoklis ir nopietns un nesamazinās;

kopjošie līdzekļi nepalīdz atbrīvoties no aknes. Bezrecepšu ārstniecības līdzekļ, kas satur salicilskābi, glikolskābi vai pienskābi var palīdzēt, bet ja situācija neuzlabojas, vērsies pie speciālista;

akne radās pēc tam, kad sāki lietot zāles. Dažas zāles pret trauksmi, depresiju un citiem psihoemocionāliem stāvokļiem var izraisīt akni vai līdzīgus simptomus. Ārsts var palīdzēt mainīt recepšu zāles;

pamani rētas, kas ir radušās pēc aknes. Dermatologs palīdzēs kontrolēt ādas stāvokli un sadziedēt aknes radītās rētas.

Kādu ārstu apmeklēt?

Sāc ar ģimenes ārstu. Vai dodieties uzreiz pie dermatologa.

Ārsts, iespējams, vēlēsies noskaidrot šādu informāciju:

Kad sākās akne?

Vai tā līdz šim ir saglabājusies tikpat izteikta vai stāvoklis ir uzlabojies/kļuvis sliktāks?

Kādas zāles esi lietojis un cik ilgu laiku? Kā tās iedarbojās? (atceries, ka šis attiecas arī uz uztura bagātinātājiem)

Ja ārsts iesaka recepšu krēmu vai medikamentus, neaizmirst pajautāt:

Kāpēc ārsts tos iesaka?

Kādas ir blaknes?

Kā tie ir jālieto?

Cik ilgi tie būs jālieto?

Cik drīz redzēšu krēma/medikamentu iedarbības efektu?

Kad vajadzētu ierasties uz atkārtotu vizīti?

Lai nepieļautu daudz nopietnākas ādas problēmas, ādai ik dienu ir nepieciešamas atbilstošas rūpes.

