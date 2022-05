Ukrainas modes zīmoli, kurus vērts zināt un atbalstīt

Līdztekus nepārprotamam atbalstam un ziedojumu vākšanai Ukrainas tautai sarautas arī tirdzniecības saites – no Krievijas tirgus aizgājuši gan luksusa, gan masu preču zīmoli (daži no tiem – Zara, Boohoo, LVMH un Kering konglomerātu luksusa modes nami, Nike, Asos u. c.), un to saraksts ik dienas tikai papildinās.

Džordžo Armāni, izrādot cieņu cilvēkiem, kuri iesaistīti Ukrainas traģēdijā, aktuālo 2022. gada rudens/ziemas modes skati noturēja klusumā, Nanushka viesus sagaidīja ar Ukrainas himnu, Coperni dizaineri savu kolekciju veltīja Kijivas ateljē Cap Est Sarl sievietēm, Koché dizaineres – Kristella Kočera un Isabela Maranta – tērpās Ukrainas karoga krāsās…

Influenceris Niks Kaufmanis. (Foto: Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press)

Iespējams, vissmalkākā un jūtīgākā ir Demna Gvasalia, zīmola Balenciaga gruzīņu izcelsmes dizainera, pieeja – viņš izdzēsa zīmola Instagram konta ierakstus, lai tos aizstātu ar Ukrainas karoga attēlu. Balenciaga skatē 6. martā viesu sēdvietas rotāja T krekls zilā un dzeltenā krāsā un informācija ar QR kodu, kur un kā var ziedot.

Skate sākās ar dzejoli ukraiņu valodā, scenogrāfija – putenis modeļiem sejās kā bēgļu cīņa ar skarbajiem laikapstākļiem un situāciju, rokās – atkritumu maisu atgādinoša soma. Iesaistās arī Latvijas modes dizaineri – zīmola Talanted radītāja Indra Komarova ar kolēģiem šuj Ukrainas karogus, piedāvājot tos iegūt apmaiņā pret ziedojumu Ukrainas cilvēkiem platformā Ziedot.lv.

Modes dizainere Indra Komarova. (Foto: Juris Rozenbergs)

Malā nepaliek arī virtuālā mode, digitālās modes zīmols DressX, ko izveidojušas ukrainietes – Daria Shapovalova un Natalia Modenova –, radīja virtuālu kolekciju Ukrainas karoga krāsās, paziņojot, ka ienākumi tiks ziedoti varonīgās ukraiņu armijas vajadzībām.

Influenceru pasaule ir bijusi daudz klusāka, izņemot vienmēr sociāli atbildīgo un aktīvo filipīnieti Bryanboy, kurš nepagurstot turpina informēt sabiedrību par notiekošo. Viņa Instagram profilu rotā uzsaukums Slava Ukrayini! Героям слава! Mēs pievienojamies!

Zināt un atbalstīt

Veids, kā varam kopā un katrs individuāli palīdzēt, – iegādāties Ukrainas modes preces, apzinoties, ka piegādi nāksies uzgaidīt.

Chereshnivska

Ļvivas rietumos bāzētā zīmola atslēgas vārds ir īpašas, par garderobes bāzes lietām uzskatāmas modes preces – džinss, balti krekli ar negaidītiem izgriezumiem un apdrukām.

Chereshnivska (Foto: Publicitātes foto)

Chereshnivska (Foto: Publicitātes foto)

Elena Burenina

Tīras līnijas, minimālistiskas un tomēr pārsteidzošas detaļas, piemēram, delikātas skariņas, kas rotā mēteļa piedurknes, un viennozīmīgi – spēcīga sievišķība.

Elena Burenina (Foto: Publicitātes foto)

Elena Burenina (Foto: Publicitātes foto)

Elena Burenina (Foto: Publicitātes foto)

Frolov

Dizainera Ivana Frolova zīmola moto ir „valkājama augstā mode”. Tā ir ne tikai pašizpausme, bet arī veids, kā iestāties par dzimuma vienlīdzības un LGBTQ jautājumiem. To ir novērtējušas un valkājušas arī pasaules zvaigznes: mūziķes Gvena Stefani, Dua Lipa, Rita Ora u. c.

Frolov (Foto: Publicitātes foto)

Frolov (Foto: Publicitātes foto)

Frolov (Foto: Publicitātes foto)

Kachorovska

Alina Kachorovska ir aksesuāru meistare jau trešajā paaudzē. Viņas rokraksts ir drosmīgs dizains, rotaļīgas krāsas un tekstūras, un tas viss radīts senās amatu tradīcijās, kas apvienojušās ar modernām mūsdienu tehnoloģijām.

Kachorovska (Foto: Publicitātes foto)

Kachorovska (Foto: Publicitātes foto)

Kachorovska (Foto: Publicitātes foto)

Kachorovska (Foto: Publicitātes foto)

Paskal

Tillu, sirdis un ziedus slavējošā dizainere Julie Paskal zīmolu ir veltījusi gaisīgai, sievišķīgai estētikai, ko realizēt palīdz inovācijas – lāzergriešana. Rezultāts – juteklisks dizains spēcīgai personībai.

Paskal (Foto: Publicitātes foto)

Paskal (Foto: Publicitātes foto)

Paskal (Foto: Publicitātes foto)

91LAB

Rokām darināti adījumi, neierastas tehnikas un inovatīvas tehnoloģijas – trikotāža var būt arī moderna!

91LAB (Foto: Publicitātes foto)

91LAB (Foto: Publicitātes foto)

91LAB (Foto: Publicitātes foto)

Vita Kin

Ukrainas bagātīgā kultūras mantojuma brīnišķīgs piemērs, ko ir novērtējuši un publicējuši tādi prestiži stila žurnāli kā Harper’s Bazaar un Vogue. Bohēmisks noskaņojums, relaksēts siluets un meistarīgas, gadsimtiem senas metodes.

Vita Kin (Foto: Publicitātes foto)

Vita Kin (Foto: Publicitātes foto)

Vita Kin (Foto: Publicitātes foto)

Sleeper

Gulēšanai paredzēts apģērbs, kas pievilcības un smalkuma dēļ ir kļuvis tik multifunkcionāls, ka valkājams arī uz ielas.

Sleeper (Foto: Publicitātes foto)

Sleeper (Foto: Publicitātes foto)

Nadya Dzyak

Ekstraordināri piegriezumi, sievišķīgi silueti, 20. gs. 80. gadu pufīgās piedurknes un rokām veidoti plisējumi – Nadya Dzyak viss ir super ekstra!

Nadya Dzyak (Foto: Publicitātes foto)

Nadya Dzyak (Foto: Publicitātes foto)

Nadya Dzyak (Foto: Publicitātes foto)

Vikele Studio

Kvalitāti nodrošina labākie materiāli un āda no Itālijas, dizainā apvienojot klasiku ar modernām detaļām – aktualitāte uz mūžu.

Vikele Studio (Foto: Publicitātes foto)

Vikele Studio (Foto: Publicitātes foto)

Vikele Studio (Foto: Publicitātes foto)

Bevza

Ņujorkas modes nedēļas dalībnieks, ko raksturo maigas krāsas un asi silueti, izsmalcināts adījums, bagātīgas tekstūras, ilgtspējīgi, t. i., pārstrādāti vai par atlikumiem uzskatīti, materiāli.

Bevza (Foto: Publicitātes foto)

Bevza (Foto: Publicitātes foto)

Bevza (Foto: Publicitātes foto)

Ruslan Baginskiy hats

Kijivas modes zīmols, kura autors ir pie cepurniekiem individuāli stažējies autodidakts Ruslan Baginskiy. Viņš iedvesmojas no Ukrainas tautastērpiem, mākslas un vintāžas un rada daudzveidīgas cepures, ko valkā mūziķes – Madonna un Mailija Sairusa – un modele Emīlija Ratajkovski.

Ruslan Baginskiy hats (Foto: Publicitātes foto)

Ruslan Baginskiy hats (Foto: Publicitātes foto)

Ruslan Baginskiy hats (Foto: Publicitātes foto)

Ksenia Schnaider

Vīra un sievas komandā apvienojas abu talanti – mode un grafika – lai piedāvātu tērpus roķīgām personībām. Zīmolam raksturīgākās pieejas ir ilgtspēja (pārstrādāti materiāli), avangards un tekstilmozaīkas.

Ksenia Schnaider (Foto: Publicitātes foto)

Ksenia Schnaider (Foto: Publicitātes foto)

Ksenia Schnaider (Foto: Publicitātes foto)

Katimō

Fokuss ir augstas kvalitātes materiāli, detalizētība un izsmalcināts šuvums, kas veicina klasiskas, ilgtspējīgas garderobes veidošanu. Kopš 1. marta visi ienākumi tiek ziedoti varonīgajai Ukrainas armijai.

Katimō (Foto: Publicitātes foto)