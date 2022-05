8 lietas, kas jāņem vērā, ja ir alerģiska sejas āda

“Alerģiju paveidu ir daudz, tāpat arī to izpausmes. Pavasarī līdz ar dabas atmodu izteikti novērojamas ziedputekšņu alerģijas, kas izraisa reakciju elpošanas sistēmā jeb šķaudīšanu, asarojošas acis, tekošu degunu, kņudināšanu kaklā. Sakairinot elpceļus, veidosies arī apsārtums mutes un deguna apvidū, ko nedrīkst atstāt bez ievērības, citādi var izveidoties iekaisums, ar laiku atopiskais dermatīts un citas ādas problēmas. Savukārt ar uzturu uzņemtie alergēni var izraisīt izsitumus, apsārtumus, tūsku un niezi dažādās ķermeņa vietās, kas veidojas straujāk nekā ziedputekšņu alerģiju gadījumā. Jebkurai alerģijas izpausmei ir rūpīgi jāseko līdzi un atbilstoši jāreaģē. Ja ārsts nozīmējis medikamentus, tad tos ir nepieciešams lietot atbilstoši norādījumiem. Miera periodos ar nelielām izpausmēm var lietot ārstnieciskos krēmus, bet saasinājumu gadījumā palīdzēs tikai medikamentozā terapija”, stāsta kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Kā izvēlēties piemērotākos sejas kopšanas produktus?

1. Jāatpazīst, kuras vielas rada alerģiskas izpausmes

Ja alerģiska reakcija novērota pēc konkrētu produktu lietošanas, ieteicams konsultēties pie alergologa vai veikt analīzes. Kad kaitīgās vielas ir noteiktas, to uzskaitījums būtu jātur sev ērti pieejamā vietā, piemēram, tālrunī vai pierakstītu uz lapiņas makā.

2. Izvēloties kosmētiku, jākonsultējas ar speciālistu

Dodoties iegādāties sejas kopšanas līdzekļus vai dekoratīvo kosmētiku, nevajadzētu kautrēties jautāt konsultantam pēc palīdzības. Speciālists atbilstoši uzrādītajam alergēnu sarakstam un ādas tipam, piemeklēs piemērotākos līdzekļus sejas ādas kopšanai.

3. Jāizvairās no kosmētikas ar smaržvielām

Alerģiskas sejas ādas īpašniekiem ikdienas sejas kopšanai ieteicams izvēlēties kosmētikas līdzekļus bez smaržvielām. Visbiežāk sastopamās smaržvielas kosmētikas produktos, kas var izraisīt alerģiju, ir amilcinamāls, kanēlis, heksilcinamāls, limonēns un linalols.

4. Jāizmēģina paraugs jeb produkta testeris

Lai pārliecinātos, vai jaunais sejas kopšanas līdzeklis ir piemērots sejas ādai, ieteicams sākotnēji izmēģināt produkta paraugu jeb testeri vai iegādāties ceļojumam paredzēta izmēra produkta iepakojumu. Mūsdienās sortimentu klāsts, tai skaitā produktu iepakojuma variācijas, ir ļoti plašas. Kamēr tiek meklēts sejas ādai vispiemērotākais produkts, ieteicams izvēlēties maza tilpuma iepakojumus, kas ļaus ietaupīt līdzekļus, ja gadījumā tomēr sejas kopšanas līdzeklis nebūs īsti piemērots ādai.

5. Jaunais produkts jāizmēģina uz plaukstas vai kakla zonas

Jaunus sejas kopšanas līdzekļus sākotnēji ieteicams izmēģināt uz plaukstas vai kakla zonas un tikai tad, ja netiek novērota alerģiska reakcija, lietot tos uz sejas ādas. Ja parādās apsārtums vai nieze, āda ir rūpīgi jānotīra no uzklātā produkta un to nedrīkst lietot atkārtoti. Maldīgs ir uzskats, ka ādai ir jāpierod pie produkta un, lietojot to atkārtoti, reakcija mazināsies, tieši pretēji – ar katru produkta lietošanas reizi reakcija var saasināties.

6. Jāpievērš īpaša uzmanība sejas ādas attīrīšanai

Sejas āda noteikti būtu maigi jāattīra katru dienu. Attīrīšanai ieteicams izvēlēties micelāro ūdeni, speciālas sejas attīrīšanas putas vai šķidrās ziepes. Ādas attīrīšana ir īpaši nepieciešama, lai vērtīgās un aktīvās vielas nākamajā sejas kopšanas solī tiktu pilnvērtīgi uzņemtas.

7. Jāizvēlas sejas krēmi ar dziedējošām īpašībām

Alerģiskas ādas īpašniekiem ieteicams lietot mitrinošus vai barojošus krēmus, kuru sastāvā ir vielas ar dziedējošām īpašībām, piemēram, šādi ārstnieciskie augi: arnika vai Āzijas centīlija, Panthenol, cinks, B5 vai E vitamīns, šī sviests. Šie produkti noderēs arī pēc kosmētiskām procedūrām.

8. Jālieto krēmi ar augstu saules aizsardzības faktoru

Rūpējoties par sejas ādu, ieteicams ikdienā lietot sejas krēmu ar lielu SPF faktoru, vismaz 50 vai 50+. Situācijās, kad parādās pirmie alerģijas simptomi, kā arī kontaktalerģijas gadījumā, rūpīgi jānoskalo lietotais produkts. Savukārt, ja alerģijas izraisītājs ir ziedputekšņi, ieteicams skalot degunu ar jūras ūdeni vai to attīrīt no putekšņiem ar aptiekās nopērkamiem speciāliem aerosoliem.