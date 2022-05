Ar vērienu atgriežas "Met Gala": grandiozo modes pasākumu apmeklē stilīgas slavenības

Gvena Stefani. (Foto: John Angelillo/UPI/Shutterstock/ Vida Press)

Džidži Hadida. (Foto: John Angelillo/UPI/Shutterstock/ Vida Press)

Vieni to sauc par gada vērienīgāko balli, citi - par ASV austrumkrasta "Oskaru" ceremoniju, taču visi ir viensprātis, ka tas ir zvaigžņu gaidītākais modes pasākums. Kā katru gadu, uz "Met Gala" pulcējās pasaules elites krējums. Par vakara vadītājiem šoreiz bija izvēlētas spožākās zvaigznes: Bleika Laivlija, Raiens Reinoldss, Lins Manuels Miranda un Regīna Kinga, kuriem pievienojās goda viesi Anna Vintūra, Toms Fords un "Instagram" vadītājs Adams Moseri.

Bleika Laivlija un Raiens Reinoldss. (Foto: ddp/Instar / Vida Press)

Bleika Laivlija (Foto: ddp/Instar / Vida Press)

Šogad apģērba kods ir "Gilded Glamour", tāpēc glamūrīgu tēlu ballītes laikā noteikti netrūka. "Met Gala ir pārsteidzoša ar to, ka cilvēki jūtas ļoti droši," par skatītāju stilu sacīja Anna Vintūra.

Anna Vintūra (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Patiešām, "Met Gala" pasākumā noteikti netrūka drosmīgu attēlu. Realitātes šova "Keeping up with the Kardashians" zvaigzne Kortnija Kardašjana, dziedātājas Billija Eiliša, Keitija Perija un Cardi B, aktrises Sofija Tērnere, Sigurnija Vīvere un Dakota Džonsone, modeles Keita Mosa, Irina Šaika, Bella un Džidži Hadidas un daudzi citi.

Treviss Barkers un Kortnija Kardašjana. (Foto: John Angelillo/UPI/Shutterstock/ Vida Press)

Billija Ailiša. (Foto: Guerin Charles/Abaca/Sipa USA/ Vida Press)

Īlons Masks ar mammu. (Foto: Guerin Charles/Abaca/Sipa USA/ Vida Press)

Hilarija Klintone (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Pasākumu apmeklēja arī Viktorijas un Deivida Bekhemu dēls Bruklins Bekhems, kurš nesen apprecējās ar Nikolu Pelcu. Tikmēr Kimas Kardašjanas māte Krisa Dženere bija "aizņēmusies" Amerikas pirmās lēdijas tēlu. Viņa ieradās "Met Gala" ballītē, tērpusies kleitā, kas izskatījās pēc Žaklīnas Kenedijas kleitas 1967. gadā.

Krisa Dženere ar draugu (Foto: ddp/Instar / Vida Press)

Patiesi glamūrīgu tēlu demonstrēja leģendārā modele Naomi Kempbela. Supermodele uz balli ieradās, lai paspīdētu ar dimantiem – viņa bija tērpusies dizainera Rikardo Tiši dizainētā "Burberry" kleitā.

Naomi Kempela (Foto: Vida Press)

Lai arī skatītāju acis bija aizņemtas ar tērpu aplūkošanu, par vakara "naglu" kļuva kāda negaidītu saderināšanos. Ballītes beigās Ņujorkas kultūras komisāre Lorija Kumbo saderinājās ar savu mīļoto Bobiju Digi Olisu. Metropolitēna mākslas muzejs to nosaucis par "brīnišķīgu mirkli, brīnišķīgu nakti".