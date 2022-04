Kāpēc mammas ir tik īpašas? Atbild Anta Aizupe, Gundega Skudriņa, Aina Poiša un citi

Kā mammas Latvijā šobrīd jūtas, tiks spriests “Mammu sapulcē” piektdien, 6. maijā, no plkst. 11.00 līdz 12.00 “Splendid Palace”. Interesenti to bez maksas var apmeklēt klātienē vai skatīties tiešsaistē. Sapulces dalībnieces dalās savās atziņās par to, kas mammās ir tik īpašs.

Lai noskaidrotu, kā mammas jūtas savā mātes lomā un kādi pašlaik ir viņu lielākie izaicinājumi, vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” šobrīd rīko mammu aptauju, kuras dati tiks prezentēti “Mammu sapulcē”.

Mammu sapulcē piedalīsies tādi sabiedrībā zināmi speciālisti un mammas kā aktrise Ieva Florence-Vīksne, mūziķe Māra Upmane-Holšteine, TV raidījumu vadītāja Rūta Dvinska, aktrise Anta Aizupe, pasākumu organizatore Gundega Skudriņa, bērnu psihiatrs Gunārs Trimda, klīniskā psiholoģe, mamma Kristīne Balode un nodibinājuma “Tēvi” vadītājs Gatis Smidrovskis, ģimenes portāla “Mammamuntetiem.lv” galvenā redaktore un rakstniece Gunita Krilova u.c. Mammu sapulci moderēs vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Mammu sapulce notiks 6. maijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 “Splendid Palace”, tā tiks translēta Facebook, kā arī portālā Mammamuntetiem.lv.

Kas mammās tik īpašs

Esam apkopojuši, ko par mammām un mammas lomu saka “Mammu sapulces” dalībnieki, un secinām – mammas lomai līdzīgas nav!

Kristīne Balode, klīniskā psiholoģe: “Mammas ir tik dažādas. Bet visas vieno tas, ka viņu izvēles turpina mūsos dzīvot arī tad, kad viņas pašas vairs nav mums līdzās.”

Gundega Skudriņa, pasākumu rīkotāja: “Mammas ir vienīgās būtnes uz pasaules, kurām ir četras acis – divas priekšā un divas pakausī; un tās acis pakausī uzrodas līdz ar bērna piedzimšanu. Un mammai ir vismaz divas sirdis – viena sava sirds un otra sirds ir bērna ķermenī. Mamma vienmēr ir tā visuredzošā un mīlošā būtne, kura līdz ar bērna piedzimšanu sev nepieder vairs nekad.”

Gunārs Trimda, bērnu psihiatrs: “Mamma. Māte. Šie vārdi nekad nevienu neatstāj vienaldzīgu. Kādam tas izraisa vilšanos un sāpes, kādam prieku un svētlaimi, kādam dusmas, kādam rodas kamols kaklā. Kā ir būt mātei? Rodas arī jautājums – kāda māte esmu es? Vai esmu laba vai slikta? Kas to var pateikt? Kur meklēt atbildi – attiecībās, vecākos vai interneta forumos?”

Aina Poiša, psihoterapijas speciāliste: “Mamma bērnam ir visa pasaule – mamma ir zeme, debesis, ūdens un gaiss. Mammas īpašā loma ir piedāvāt bērnam pasauli, kurā viņš var saglabāt ticību, ka pasaule viņu ir gaidījusi. Tas, ka arī šobrīd, kad kaimiņos plosās karš, dzimst bērni, ir cerība. Un, ja mamma var bērnam iedot savu patvērumu, šī cerība mums palīdz pārvarēt visas grūtības.”

Rūta Dvinska, interneta satura veidotāja un TV žurnāliste: “To, ka mammas ir īpašas, viņas uzzina tikai tad, kad pašas kļūst par mammu. Vienīgi tad mēs novērtējam to, kas mūsu pašu mammās ir bijis tik īpašs. Spēja nolikt malā savu ego un nepārtraukti rast spēku brīžos, kad tā nav. Tikai kļūstot par mammu, mēs saprotam, ka gan fiziskā, gan morālā un emocionālā spēka rezerves mūsos ir milzīgas. Tas ir kā skrienot maratonu – šķiet, ka tu nevari, bet tad atkal un atkal saņemies, jo nav jau varianta nesaņemties! Spēja atkal un atkal sevi dabūt uz kājām – to dod tikai mammas spēks.”

Māris Taube, ārsts psihiatrs: “Mammās īpašs ir it viss – gan viņu beznosacījuma mīlestība pret bērniem, gan taisnīgā, kaut nereti arī skarbā patiesība, kuru viņas mums pauž. Mammās ir tāda iekšēja jauda, kas pārspēj simtiem kodolelektrostaciju, īpaši, ja viņu bērni tiek apdraudēti. Mammās ir spēks!”

Anta Aizupe, aktrise: “Reiz darbā manam kolēģim gandrīz uzkrita uz galvas lampa. Es pagriezos un teicu: “Tā var būt.” Un turpināju strādāt. “Var redzēt, ka tev ir bērni,” man teica pārējie. Un te ir arī mana atbilde – mammas ir īpašas, jo stresa apstākļos spēj saglabāt mieru. Jo spēj izdomāt visoriģinālākos risinājumus, vienmēr ir varianti – a, b, c, d, un, ja nav, tie tiek uzburti pāris sekunžu laikā. Es pat teiktu, ka mammas ir burves!”

Gatis Smidrovskis, biedrības “Tēvi” vadītājs: “Katra mamma ir citādāka un ar to arī īpaša, un arī vienas ģimenes bērniem viņa nav viena un tā pati mamma. Mammas saikne ar katru bērnu ir burtiski unikāla, atkarīga no dzīves pieredzes un personības līdz šim mammošanas brīdim, un neviens cits šajā pasaulē to nevar aizstāt. Mamma ir pamats jebkura cilvēka dzīvei. Bez mammu gādības neviena no mums šeit nebūtu, un esmu pateicīgs, ka mums Latvijā ir tik daudz iesaistītu mammu, kuras apzinās savas lomas nozīmību un iegulda savus dabīgos resursus, lai veidotu vēl labāku nākamo paaudzi.”

Ieva Florence-Vīksne, aktrise domas izteikusi dzejā:

“Mamma”

Vārdiem neaprakstāma ir Sieviete,

Kura ir dāvājusi dzīvību!

Sieviete, kura uz visu dzīvi top par Mammu!

Viņa, kura izgājusi cauri ugunij, sāpēm, neziņai,

Pamestības sajūtām, lielām bailēm...

Mīlestībai tik spēcīgai un Laimei, ko nav iespējams aptvert...

Mīlestībai, kādu vien var pieredzēt sieviete – Mamma!

Mamma ir svēta!

Viņa ir Pasaulīga!

Viņa ir mūsu katra mājas!

Mamma mums katram ir viena vienīgā –

Neatkārtojama – īpaša, ziedoša un apbrīnas vērta!

Jo tikai cilvēks, kurš pats ir Mamma, zina,

Cik daudz no sevis var dot jaunai dzīvībai, lai šajā Pasaulē augtu!

Mamma ir visuvarenā – visuredzošā, dzirdošā!

Viņas templis ir viņa pati,

Tajā mīt bezgalīgi resursi, intuīcija, gudrība!

Mamma ir Māksla,

Mamma ir Mājas,

Mamma ir Mīlestība uz visu dzīvi!

/I. Florence-Vīksne/