Pētnieku vidū valda vispārēja pārliecība, ka daudzu nelaimīgu laulību pamatā ir neprasme savstarpēji komunicēt. Taču tā ne vienmēr ir taisnība. (Foto: Shutterstock)

Trīs mīti par laimīgu laulības dzīvi

Par laulības dzīvi ir daudz mītu, daži no tiem mūs mudina apprecēties (precētie dzīvo ilgāk un ir laimīgāki), taču daži no šiem mītiem mums liek no kāzām bēgt.