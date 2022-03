Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 14.03. līdz 20.03.

Pirmdiena, 14. marts

Jevdokijas diena

Šajā dienā sievietēm grūtniecēm jāiet vērot saullēkts, lai bērni dzimtu stipri un veseli.

Kāds laiks Jevdokijā – tāds visā vasarā. Ja līst un silts vējš – būs silta un slapja vasara. Ja salst un ziemeļu vējš – būs auksta vasara. Ja Jevdokijā snieg – būs labas ražas, ja līst – būs sliktas.

π diena

14. marts matemātiķu vidū ir pazīstama kā π jeb pī diena, jo marts ir 3. mēnesis un kopā ar datumu tas veido 3.14, kas ir pirmie 3 cipari konstantes π (pī) kombinācijā – riņķa līnijas garuma attiecība pret tās diametru. Interesanti, ka π dienu pasaulē atzīmē vienlaicīgi ar Alberta Einšteina dzimšanas gadadienu.

Pasaulē šajā dienā tiek rīkoti dažādi tematiskie pasākumi un svētki vislielāko atzinību gūst tieši matemātikas un skaitļu mīļotāju vidū.

Skolēnu brīvlaiks no 14. līdz 18. martam

Vārdadienu svin Matilde, Ulrika

Augošs mēness Lauvas zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai.

Lunārā mēneša 13. diena no pulksten 13:09 – SAPRAŠANĀS DIENA. Maģiska diena, kad var atbrīvoties no pagātnes nastas. Par sevi var likt manīt vecās problēmas – pieņemiet tās un mierīgi risiniet. Laba diena informācijas saņemšanai, uzkrāšanai, mācībām, īpaši grupās. Nozīmīga informācija var atklāties negaidītā veidā. Veidojiet jaunus un padziļiniet esošos kontaktus, veiciniet saprašanos. Veiksies kopīgi darbi. Publiskās uzstāšanās būs veiksmīgākas.

Pašsajūta. Ķermenī pastiprinās atjaunošanās procesi, intensīvi cirkulē šķidrumi. Lieliski iedarbojas medikamenti un kosmētiskie līdzekļi. Visjutīgākais ir kuņģis un aizkuņģa dziedzeris. Sargājiet nieres un pēdas. Uzmanieties ar ūdens procedūrām.

Saule lec pulksten 6:48

Saule riet pulksten 18:18

Otrdiena, 15. marts

Vārdadienu svin Imalda, Amilda, Amalda

Augošs mēness Lauvas zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai.

Lunārā mēneša 14. diena no pulksten 14:32 – ILGU DIENA. Ļoti veiksmīga diena jebkuriem svarīgiem darbiem. Varat sākt nozīmīgus darbus, bet tiem jābūt labi sagatavotiem. Studējiet svētos rakstus, ieklausieties saņemtajā informācijā un izmantojiet to. Var pārņemt skumjas, nepiepildītas ilgas – nepakļaujieties tām. Nezīlējiet, nelietojiet smaržas, pārlieku neskatieties spogulī.

Pašsajūta. Saudzējiet redzi, acis un galvu. Nelietojiet alkoholu. Iespējama izveseļošanās pēc ieilgušas slimības.

Čika laiks: 12:56-24:00

Saule lec pulksten 6:45

Saule riet pulksten 18:20

Trešdiena 16. marts

Vārdadienu svin Guntris, Guntis, Guntars

Pilnmēness Jaunavas zvaigznājā, kulminācija 18. martā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 15. diena no pulksten 15:56 – KĀRDINĀJUMU DIENA.

Katrā no mums aktivizējas iekšējā čūska – kārdinātāja, un mēs ieraugām visādu veidu kārdinājumus. Cilvēki ir neaizsargāti, laiski, ietekmējami, pakļauti seksuālajām izpausmēm. Uzdzīvei var būt nelabvēlīgas sekas. Nostipriniet pašdisciplīnu. Aktīvi aizstāviet taisnību. Esiet godīgi un atklāti. Varat izbaudīt svētlaimi mīlestībā.

Pašsajūta. Uzmaniet vēdera dobuma orgānus. Atsakieties no āboliem un citiem iņ tipa produktiem. Uzturā lietojiet diētiskus produktus karstā veidā. Ieteicami pākšaugi, graudaugi, japāņu ēdieni. Diētas diena. Drīkst baudīt nedaudz vīna. Saslimušie ātri atlabs.

Čika laiks: 0:00-6:59

Saule lec pulksten 6:43

Saule riet pulksten 18:22

Ceturtdiena, 17. marts

Nacionālās pretošanās kustības piemiņas diena

Šo dienu Latvijā atzīmē kopš 2021. gada. Izvēlētais datums ir simbolisks – 1944. gada 17. martā profesora Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas Centrālā padome pabeidza parakstu vākšanu memorandam, kurā Latvijas tautas vārdā tika pieprasīta Latvijas neatkarības faktiska atjaunošana un pausta pārliecība, ka Latvijas valsts un tās Satversme juridiski turpina pastāvēt, neraugoties uz vācu okupāciju. Valsts prezidents Egils Levits ir aicinājis Saeimu šo dienu noteikt kā visas Latvijas nacionālās pretošanās kustības atceres dienu.

Ģertrūdes, Ģērdas, Ģērdača, arī čūsku diena

Diena veltīta Svētajai Ģertrūdei. kura VII gadsimtā bija Nivelles klostera abate. Eiropā pazīstama kā ceļotāju aizstāve. Tautas tradīcijā viena no galvenajām Kustoņu dienām.

Sāk kustēties tie kustoņi, kas gulējuši ziemas miegu, – mušas, skudras, odi, tārpi, čūskas, bites. Arī lācis paverot vienu aci un pagriežoties uz otriem sāniem. Cilvēkiem šajā dienā jāceļas pirms saullēkta, lai lācis neatdotu savu miegu.

Bišu pamošanās diena. Dravnieki izslauka bišu stropus un gatavojas medus vasarai.

Ja ligzdās atgriezušies krauķi, pēc trīs nedēļām varēs sēt.

Ja Ģertrūde skaidra un saulaina - būs laba ogu raža.

Vārdadienu svin Ģertrūde, Gerda

Pilnmēness Jaunavas zvaigznājā, kulminācija 18. martā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 16. diena no pulksten 17:22 – MĒRENĪBAS DIENA. Taisnprātība, līdzsvars un harmonija starp astrālo un fizisko ķermeni. Enerģija īpaši harmoniska, saudzējiet šo mieru un iekšējo komfortu. Uzvedieties klusu un ievērojiet mērenību it visā. Idejas, kas iešaujas prātā, būs veiksmīgas. Iespējams atrisināt ilgstošas finanšu problēmas. Savukārt naidīgums, agresija, skaudība var gremdēt morāli.

Pašsajūta. Veselīga mierīga pastaiga, duša. Iespējamas kaulu slimības. Neēdiet gaļu, sēnes. Asins atjaunošanas diena, lietojiet dzelzi saturošus produktus.

Pilnmēness 24 stundu lielā atslodze no 17. marta pulksten 21:18 līdz 18. marta pulksten 21:18

Saule lec pulksten 6:40

Saule riet pulksten 18:24

Piektdiena, 18. marts

Vārdadienu svin Ilona, Adelīna

Pilnmēness Jaunavas zvaigznājā, kulminācija pulksten 9:18

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, vaksācijai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 17. diena no pulksten 18:48 – LĪKSMES DIENA. Dienu pavadiet jautrā, atraisītā noskaņā kopā ar draugiem. Līksmojiet, bet bez žūpošanas un ālēšanās. Laba diena, kad noslēgt laulību vai harmonizēt iemīļoto attiecības.

Pašsajūta. Dziesmu, spēka vingrinājumu, dzimumtieksmes sublimācijas diena. Zāles labāk nelietot. Visjutīgākās – nieres un sirds asinsvadu sistēma.

Pilnmēness 24 stundu lielā atslodze no 17. marta pulksten 21:18 līdz 18. marta pulksten 21:18

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 10:11-13:26

Saule lec pulksten 6:37

Saule riet pulksten 18:26

Sestdiena, 19. marts

Jāzepa diena

Jāzeps, Jēzus tēvs, jau kopš 7. gadsimta iecelts baznīcas svēto kārtā. Ja Jāzepa dienā spīd saule, būs auglīgs gads.

Vārdadienu svin Jāzeps, Juzefa

Pilnmēness Svaru zvaigznājā kulminācija 18. martā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, pīlingam, sejas tīrīšanai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžām, vakuummasāžai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 18. diena no pulksten 20:17 – SPOGUĻOŠANĀS DIENA. Ja kādā kaut kas patīk, padomājiet – vai tas nav par jums. Ja krīt uz nerviem, tad varbūt laiks arī sevī tikt galā ar šo īpašību. Šī diena ir arī māņu un intrigu diena. Atsakieties no godkārīgām iecerēm, egoistiskām tieksmēm, pasīvas pakļaušanās, svešām ietekmēm, no ļaunprātīgiem plāniem.

Pašsajūta. Pasīva, arī grūta diena. Gavējiet, attīriet gremošanas orgānus. Jutīgas – nieres, āda. Nelietojiet alkoholu, nesmēķējiet! Ieteicama masāža, ūdens procedūras.

Saule lec pulksten 6:35

Saule riet pulksten 18:28

Svētdiena, 20. marts

Pulksten 17:33 Saule pāriet Auna zīmē, pavasara sākums

Starptautiskā Laimes diena

To 2012. gada 28. jūlijā ieviesa ANO Ģenerālā asambleja. Ideju par šādas dienas ieviešanu ierosināja Butānas karaliste un to vienbalsīgi atbalstīja visas 193 ANO dalībvalstis.

Ik gadu Laimes diena ANO publicē laimīgāko valstu sarakstu. 2020. gadā desmit laimīgākās valstis bija Somija, Dānija, Šveice, Islande, Norvēģija, Nīderlande, Zviedrija, Jaunzēlande, Austrija un Luksenburga. Latvija šajā laimīgo valstu sarakstā ir 57. vietā, kaimiņvalsts Lietuva ierindojas ierindojas 41. vietā, bet Igaunija - 51. vietā.

Vārdadienu svin Made, Irbe

Pilnmēness Svaru zvaigznājā kulminācija 18. martā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, pīlingam, sejas tīrīšanai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžām, vakuummasāžai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša19. diena no pulksten 21:48 – APJUKUMA DIENA. Jutīsieties garīgi iztukšots, smaga saskarsme, var iestāties garīgs apjukums. Viegli krist kārdināšanā. Atbrīvojieties no meliem un lepnības. Neļaujieties ilūzijām un svešai ietekmei. Nepieņemiet lēmumus un neskaidrojiet attiecības. Nesāciet sarunas par kopdzīvi, neslēdziet laulību. Piemērota diena mājas kārtošanai, vecu lietu izmešanai.

Pašsajūta. Smaga diena. Uzmanīgi ar zālēm un alkoholu. Jutīgi reproduktīvie orgāni, zarnas – iespējama saindēšanās. Pārtikā priekšroku dodiet augļiem un ogām.

Čika laiks: 14:40-17:44

Saule lec pulksten 6:32

Saule riet pulksten 18:31